Польша построит электронный барьер на границе с Украиной: вот для чего он нужен

Польша уже имеет планы по строительству высокотехнологичного электронного барьера на границе с Украиной. Стоимость проекта пока оценивается в 450 миллионов злотых (около 105 миллионов евро).

Построение барьера предусматривает установку круглосуточных камер дневного и тепловизионного видения, а также прокладку подземных кабелей, что будут выявлять сейсмические колебания, пишет RMF 24.

Что известно о проекте электронного барьера?

Барьер между Украиной и Польшей, что планирует построить польская сторона, предусматривать не только круглосуточные камеры, данные с которых будут передаваться в центр наблюдения в штабы подразделений, но и подземные, силовые и волоконно-оптические кабели.

Информацию, полученную с их помощью, будут анализировать сотрудники пограничной службы Польши. В польских СМИ заявляют, что этот барьер позволит "быстро реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы".

Сколько будет стоить строительство?

Сейчас инвестиционные расходы оцениваются в примерно 450 миллионов злотых, и покрывать их из нескольких источников, одним из которых является программа ЕС SAFE, пишет Onet. Впрочем, сейчас продолжаются консультации по обеспечению денег для дорогого проекта, и уже обсуждаются даты начала работ – они будут зависеть от выбора подрядчиков и наличия средств.

Зачем строят барьер?

Решение о строительстве барьера приняли "в связи с растущей угрозой из-за вооруженной агрессии России против Украины". В польских службах убеждены, что ситуация с восточной границей страны остается "динамичной", а деятельность преступных группировок и рост количества диверсий требуют "решительных превентивных мер".

Поэтому барьер не только будет препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысит эффективность в выявлении любых инцидентов, угрожающих государственной безопасности страны.

