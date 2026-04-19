Как искать работу во Франции: украинка раскрыла самый быстрый способ

Поиск работы в Европе для многих украинцев, которые переезжают за границу и еще не знают достаточно хорошо язык страны, может быть настоящим стрессом. Но украинка Карина рассказала, как она нашла себе работу во Франции.

Украинцы в Европе очень часто находят работу способом, который в Украине почти не используют: распечатывают резюме и раздают их в различных заведениях, где хотели бы работать. И девушка, что переехала во Францию, рассказала, насколько успешным для нее оказался этот метод поиска вакансий, сообщает karyna_tsymbuk.

Как украинка искала работу во Франции?

Украинка рассказала, что работу во Франции ищет прежде всего для того, чтобы улучшить свой французский и находиться в среде местных людей.

Я имею 15 резюме, очень слабый уровень французского и маршрут, по которому сейчас пойду раздавать все эти листки,

– поделилась она.

Устраиваться девушка планирует на должность официантки. Сначала она думала, что раздаст всего три листа и вернется домой, но довольно быстро дело пошло легко: девушка заучила наизусть несколько фраз и заходила в заведения, которые ей нравились с виду, и давала свое резюме директорам и CV-менеджерам.

В конце украинка зашла в торговый центр. Там она хотела раздать свое резюме в магазинах вроде Zara, H&M и Pull&Bear – но предупредила, что в них у нее не приняли распечатанное резюме, ведь его нужно отправлять на специальную почту.

Итак, в конце для 15 CV у меня остались всего 3 штуки. Среди всех посещенных заведений были такие, что совсем не брали CV, или брали и обещали набрать в ближайшее время, если им подойдет. Я не ожидала вообще ничего от этой раздачи и готовилась даже идти еще раз. Но через день мне приходит SMS с приглашением на пробную смену,

– рассказала украинка.

Ей предложили попробовать свои силы в кафе-баре, и девушка призналась, что в первый день очень сильно нервничала. Она владеет французским на уровне А2, и поэтому не до конца понимала указания менеджера.

Кроме того, во французском языке названия даже привычных для девушки блюд и напитков звучат совсем по-другому, что также вызвало недоразумение.

К слову, во Франции сейчас минимальная заработная плата составляет 12,02 евро в час, что равняется около 1443 евро после уплаты налогов, пишет Arletti&partners.

