Как искать работу во Франции: украинка раскрыла самый быстрый способ
- Украинка Карина нашла работу во Франции, раздав резюме в разных заведениях, и получила приглашение на пробную смену через день.
- Во Франции минимальная зарплата составляет 12,02 евро в час, что равняется примерно 1443 евро после уплаты налогов.
Поиск работы в Европе для многих украинцев, которые переезжают за границу и еще не знают достаточно хорошо язык страны, может быть настоящим стрессом. Но украинка Карина рассказала, как она нашла себе работу во Франции.
Украинцы в Европе очень часто находят работу способом, который в Украине почти не используют: распечатывают резюме и раздают их в различных заведениях, где хотели бы работать. И девушка, что переехала во Францию, рассказала, насколько успешным для нее оказался этот метод поиска вакансий, сообщает karyna_tsymbuk.
Как украинка искала работу во Франции?
Украинка рассказала, что работу во Франции ищет прежде всего для того, чтобы улучшить свой французский и находиться в среде местных людей.
Я имею 15 резюме, очень слабый уровень французского и маршрут, по которому сейчас пойду раздавать все эти листки,
– поделилась она.
Устраиваться девушка планирует на должность официантки. Сначала она думала, что раздаст всего три листа и вернется домой, но довольно быстро дело пошло легко: девушка заучила наизусть несколько фраз и заходила в заведения, которые ей нравились с виду, и давала свое резюме директорам и CV-менеджерам.
В конце украинка зашла в торговый центр. Там она хотела раздать свое резюме в магазинах вроде Zara, H&M и Pull&Bear – но предупредила, что в них у нее не приняли распечатанное резюме, ведь его нужно отправлять на специальную почту.
Итак, в конце для 15 CV у меня остались всего 3 штуки. Среди всех посещенных заведений были такие, что совсем не брали CV, или брали и обещали набрать в ближайшее время, если им подойдет. Я не ожидала вообще ничего от этой раздачи и готовилась даже идти еще раз. Но через день мне приходит SMS с приглашением на пробную смену,
– рассказала украинка.
Ей предложили попробовать свои силы в кафе-баре, и девушка призналась, что в первый день очень сильно нервничала. Она владеет французским на уровне А2, и поэтому не до конца понимала указания менеджера.
Кроме того, во французском языке названия даже привычных для девушки блюд и напитков звучат совсем по-другому, что также вызвало недоразумение.
К слову, во Франции сейчас минимальная заработная плата составляет 12,02 евро в час, что равняется около 1443 евро после уплаты налогов, пишет Arletti&partners.
