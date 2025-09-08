В США обновили правила получения неиммиграционных виз – и отныне иностранцы должны подавать документы исключительно в стране гражданства или постоянного проживания.

Обновленные правила получения неиммиграционных виз коснутся и украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро консульских дел США.

Что изменится для украинцев в получении виз в США?

Иностранцы для того, чтобы получить неиммиграционную визу – то есть такую, что предназначена для временной поездки в Соединенные Штаты – отныне должны подавать документы в стране их гражданства или проживания. Также нужно записаться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства.

В сообщении Бюро консульских дел также говорилось и о том, что в странах, где США не предоставляют таких услуг – например в Украине из-за войны – иностранцам нужно подавать заявки в определенные посольства или консульства в других странах.

Украинцам теперь для того, чтобы получить неиммиграционную визу в США, нужно обратиться в консульства США в Варшаве или Кракове.

Впрочем, в сообщении также отметили, что имеющиеся записи на собеседования отменять не будут. Кроме того, время ожидания на рассмотрение и изготовление виз отныне увеличится – и иностранцам также нужно обязательно подтвердить проживание в стране, где подают заявку.

Новые правила касаются иностранцев, что подаются на визы A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а также на разрешительные документы дипломатического или официального типа. Исключения могут сделать для работников гуманитарных организаций, или же при необычных ситуациях.

