Обновленные правила получения неиммиграционных виз коснутся и украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро консульских дел США.
Интересно Польша массово депортирует иностранцев: украинцы тоже в списке
Что изменится для украинцев в получении виз в США?
Иностранцы для того, чтобы получить неиммиграционную визу – то есть такую, что предназначена для временной поездки в Соединенные Штаты – отныне должны подавать документы в стране их гражданства или проживания. Также нужно записаться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства.
В сообщении Бюро консульских дел также говорилось и о том, что в странах, где США не предоставляют таких услуг – например в Украине из-за войны – иностранцам нужно подавать заявки в определенные посольства или консульства в других странах.
Украинцам теперь для того, чтобы получить неиммиграционную визу в США, нужно обратиться в консульства США в Варшаве или Кракове.
Впрочем, в сообщении также отметили, что имеющиеся записи на собеседования отменять не будут. Кроме того, время ожидания на рассмотрение и изготовление виз отныне увеличится – и иностранцам также нужно обязательно подтвердить проживание в стране, где подают заявку.
Новые правила касаются иностранцев, что подаются на визы A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а также на разрешительные документы дипломатического или официального типа. Исключения могут сделать для работников гуманитарных организаций, или же при необычных ситуациях.
Что еще нужно знать туристам?
- Правила въезда меняются и в ЕС – с 12 октября она будет автоматизирована, и это значит, что со штамповкой загранпаспортов можно попрощаться.
- А всем, кто путешествует с лоукостером Ryanair, повезло – авиакомпания существенно увеличивает размер ручной клади. Отныне он на 33% больше, чем стандартные размеры ЕС.