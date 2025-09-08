У США оновили правила отримання неімміграційних віз – і відтепер іноземці мають подавати документи винятково в країні громадянства чи постійного проживання.

Оновлені правила отримання неімміграційних віз торкнуться і українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро консульських справ США.

Що зміниться для українців у отриманні віз до США?

Іноземці для того, аби отримати неімміграційну візу – тобто таку, що призначена для тимчасової поїздки до Сполучених Штатів – відтепер мають подавати документи у країні їхнього громадянства чи проживання. Також потрібно записатися на співбесіду у посольстві чи консульстві США в країні свого громадянства.

У повідомленні Бюро консульських справ також мовилося й про те, що в країнах, де США не надають таких послуг – як-от в Україні через війну – іноземцям потрібно подавати заявки до визначених посольств чи консульств у інших країнах.

Українцям тепер для того, аби отримати неімміграційну візу до США, потрібно звернутися до консульств США у Варшаві чи Кракові.

Втім, у повідомленні також зазначили, що наявні записи на співбесіди скасовувати не будуть. Окрім того, час очікування на розгляд та виготовлення віз відтепер збільшиться – і іноземцям також потрібно обов'язково підтвердити проживання у країні, де подають заявку.

Нові правила стосуються іноземців, що подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також на дозвільні документи дипломатичного чи офіційного типу. Винятки можуть зробити для працівників гуманітарних організацій, або ж за незвичайних ситуацій.

Що ще потрібно знати туристам?