Нові правила оформлення неімміграційних віз у США: що змінюється для українців
- Іноземці, включаючи українців, тепер повинні подавати документи на неімміграційні візи до США у країні свого громадянства або постійного проживання.
- Українцям потрібно звертатися до консульств США у Варшаві чи Кракові для отримання візи, оскільки в Україні такі послуги не надаються через війну.
- Нові правила стосуються віз A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН та дипломатичних документів, з винятками для гуманітарних працівників або за незвичайних ситуацій.
У США оновили правила отримання неімміграційних віз – і відтепер іноземці мають подавати документи винятково в країні громадянства чи постійного проживання.
Оновлені правила отримання неімміграційних віз торкнуться і українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро консульських справ США.
Що зміниться для українців у отриманні віз до США?
Іноземці для того, аби отримати неімміграційну візу – тобто таку, що призначена для тимчасової поїздки до Сполучених Штатів – відтепер мають подавати документи у країні їхнього громадянства чи проживання. Також потрібно записатися на співбесіду у посольстві чи консульстві США в країні свого громадянства.
У повідомленні Бюро консульських справ також мовилося й про те, що в країнах, де США не надають таких послуг – як-от в Україні через війну – іноземцям потрібно подавати заявки до визначених посольств чи консульств у інших країнах.
Українцям тепер для того, аби отримати неімміграційну візу до США, потрібно звернутися до консульств США у Варшаві чи Кракові.
Втім, у повідомленні також зазначили, що наявні записи на співбесіди скасовувати не будуть. Окрім того, час очікування на розгляд та виготовлення віз відтепер збільшиться – і іноземцям також потрібно обов'язково підтвердити проживання у країні, де подають заявку.
Нові правила стосуються іноземців, що подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також на дозвільні документи дипломатичного чи офіційного типу. Винятки можуть зробити для працівників гуманітарних організацій, або ж за незвичайних ситуацій.
Що ще потрібно знати туристам?
