Согласно украинскому законодательству, статус ВПЛ дает право на определенные льготы и выплаты. Но при некоторых обстоятельствах этот статус может быть утрачен.

Переезд в Польшу для украинцев, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, может вызвать вопрос о необходимости этот статус отменить, сообщает 24 Канал.

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Можно ли оформить выплаты ВПЛ в Польше?

Согласно действующему законодательству, если лицо из ВПЛ выезжает за границу на постоянное место жительства, его справка ВПЛ подлежит отмене, пишет In Poland. Вот несколько причин, по которым справка может быть отменена:

на основании информации о длительном отсутствии лица по месту жительства (более 60 дней);

в случае выезда за границу на постоянное место жительства.

Выплаты также прекращают, если человек находится за границей более 60 дней суммарно за последние 6 месяцев. Также с 1 июля 2025 года Минфин ежемесячно будет проверять, находится ли ВПЛ за рубежом не более, чем 90 дней подряд. Если больше – тогда справку могут отозвать.

Какова финансовая поддержка украинцев в Польше?

В 2025 году Польша и в дальнейшем оказывает поддержку украинцам и вводит новые инициативы и программы, чтобы облегчить их интеграцию. В частности, получить поддержку украинцы в Польше могут в несколько различных способов.

Программа Rodzina 800+

В 2025 году программа будет действовать и в дальнейшем, и по ней можно получить ежемесячную помощь в 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет. Подавать заявки нужно в электронном формате, и сделать это можно через:

мобильное приложение mZUS;

порталы PUE ZUS или EMP@TIA;

онлайн-банкинг.

Программа Добрый старт

Это единовременная выплата в размере 300 злотых на подготовку ребенка к школе или университету.

Программа Активные в яслях

Эта программа поддерживает семей с маленькими детьми, посещающих ясли.

Карта побыту CUKR

С 2025 года украинцы в Польше, имеющие статус PESEL UKR, могут получить карту побыту CUKR, то есть специальный вид на жительство. Он позволяет легальное проживание и дает разрешение на официальное трудоустройство в течение трех лет.

Также карта побыту дает возможность покидать Польшу на период не более шести месяцев подряд без потери легального статуса.

К слову, ранее мы уже рассказывали, сколько украинцев получают выплаты в Германии.