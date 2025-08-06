Переїзд до Польщі для українців, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, може викликати питання щодо необхідності цей статус скасувати, повідомляє 24 Канал.

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Чи можна оформити виплати ВПО в Польщі?

Згідно з чинним законодавством, якщо особа з ВПО виїжджає за кордон на постійне місце проживання, її довідка ВПО підлягає скасуванню, пише In Poland. Ось кілька причин, з яких довідка може бути скасована:

на підставі інформації про тривалу відсутність особи за місцем проживання (понад 60 днів);

у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Виплати також припиняють, якщо людина перебуває за кордоном понад 60 днів сумарно за останні 6 місяців. Також з 1 липня 2025 року Мінфін щомісяця перевірятиме, чи перебуває ВПО за кордоном не більше, ніж 90 днів поспіль. Якщо більше – тоді довідку можуть відкликати.

Яка є фінансова підтримка українців в Польщі?

У 2025 році Польща й надалі надає підтримку українцям та запроваджує нові ініціативи та програми, аби полегшити їхню інтеграцію. Зокрема, отримати підтримку українці у Польщі можуть у кілька різних способів.

Програма Rodzina 800+

У 2025 році програма діятиме й надалі, і за нею можна отримати щомісячну допомогу у 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Подавати заявки потрібно в електронному форматі, і зробити це можна через:

мобільний застосунок mZUS;

портали PUE ZUS або EMP@TIA;

онлайн-банкінг.

Програма Добрий старт

Це одноразова виплата в розмірі 300 злотих на підготовку дитини до школи чи університету.

Програма Активні в яслах

Ця програма підтримує сімей з малими дітьми, що відвідують ясла.

Карта побиту CUKR

З 2025 року українці в Польщі, що мають статус PESEL UKR, можуть отримати карту побиту CUKR, тобто спеціальний дозвіл на проживання. Він дозволяє легальне проживання та дає дозвіл на офіційне працевлаштування протягом трьох років.

Також карта побиту дає можливість залишати Польщу на період не більше шести місяців поспіль без втрати легального статусу.

До слова, раніше ми вже розповідали, скільки українців отримують виплати в Німеччині.