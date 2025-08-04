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Закордон Советы переезжающим в другую страну Как получить гражданство Швеции: важные шаги
4 августа, 20:30
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Как получить гражданство Швеции: важные шаги

Марина Блохина
Основні тези
  • Для получения гражданства Швеции нужно соблюсти условия: возраст старше 18 лет, непрерывное проживание в течение 5 лет, финансовая стабильность, интеграция в общество и хорошее поведение.
  • Необходимые документы: паспорт, справка о несудимости, подтверждение проживания и финансовые документы; заявку нужно подавать в Шведское управление по вопросам миграции.

Швеция является привлекательной страной для переезда из-за стабильной экономики, социальной защиты и высокого уровня жизни. Но для того, чтобы получить гражданство страны, нужно соблюсти ряд требований.

Гражданство Швеции может открыть для украинцев новые возможности: социальные гарантии, право голосовать на выборах и полноправное участие в жизни страны, сообщает 24 Канал. Но чтобы получить гражданство, нужно разобраться со всеми условиями и шагами этого процесса.

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Как получить гражданство Швеции?

Для того, чтобы стать гражданином страны, нужно выполнить ряд условий.

  • Иметь возраст старше 18 лет.
  • Длительное проживание – обычно нужно прожить в стране на законных основаниях в течение 5 лет, и этот срок может быть сокращенным для некоторых категорий заявителей.
  • Непрерывное проживание. Кандидат и шведское гражданство должен проживать в Швеции непрерывно в течение необходимого периода перед тем, как подавать заявление на гражданство.
  • Финансовая стабильность. Для того, чтобы получить гражданство, кандидат не должен быть зависимым от государственных социальных выплат и должен иметь стабильный доход.
  • Интеграция в общество – нужно показать, что кандидат понимает культуру и язык и успешно интегрировался в шведское общество.
  • Хорошее поведение – уголовная запись должна быть чистой, и кандидат не должен быть причастен к серьезным правонарушениям.

Какие документы нужны для оформления гражданства?

Первый этап получения гражданства – это подготовка документов. Вам понадобятся следующие:

  • действительный паспорт и его копия;
  • справка о несудимости из Украины или другой страны проживания за последние годы;
  • подтверждение постоянного проживания в Швеции;
  • финансовые документы: справка о работе, подтверждение доходов, документы для самозанятых лиц или подтверждение наличия собственных средств.

Следующий этап – это подача заявки. Ее нужно подавать в Шведское управление по вопросам миграции (Migrationsverket). Заявку можно подать лично в отделениях управления, или онлайн на сайте.

Далее начинается процесс рассмотрения заявки – он может длиться от нескольких месяцев до года, или даже дольше: все зависит от сложности дела.

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