Как получить гражданство Швеции: важные шаги
- Для получения гражданства Швеции нужно соблюсти условия: возраст старше 18 лет, непрерывное проживание в течение 5 лет, финансовая стабильность, интеграция в общество и хорошее поведение.
- Необходимые документы: паспорт, справка о несудимости, подтверждение проживания и финансовые документы; заявку нужно подавать в Шведское управление по вопросам миграции.
Швеция является привлекательной страной для переезда из-за стабильной экономики, социальной защиты и высокого уровня жизни. Но для того, чтобы получить гражданство страны, нужно соблюсти ряд требований.
Гражданство Швеции может открыть для украинцев новые возможности: социальные гарантии, право голосовать на выборах и полноправное участие в жизни страны, сообщает 24 Канал. Но чтобы получить гражданство, нужно разобраться со всеми условиями и шагами этого процесса.
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Как получить гражданство Швеции?
Для того, чтобы стать гражданином страны, нужно выполнить ряд условий.
- Иметь возраст старше 18 лет.
- Длительное проживание – обычно нужно прожить в стране на законных основаниях в течение 5 лет, и этот срок может быть сокращенным для некоторых категорий заявителей.
- Непрерывное проживание. Кандидат и шведское гражданство должен проживать в Швеции непрерывно в течение необходимого периода перед тем, как подавать заявление на гражданство.
- Финансовая стабильность. Для того, чтобы получить гражданство, кандидат не должен быть зависимым от государственных социальных выплат и должен иметь стабильный доход.
- Интеграция в общество – нужно показать, что кандидат понимает культуру и язык и успешно интегрировался в шведское общество.
- Хорошее поведение – уголовная запись должна быть чистой, и кандидат не должен быть причастен к серьезным правонарушениям.
Какие документы нужны для оформления гражданства?
Первый этап получения гражданства – это подготовка документов. Вам понадобятся следующие:
- действительный паспорт и его копия;
- справка о несудимости из Украины или другой страны проживания за последние годы;
- подтверждение постоянного проживания в Швеции;
- финансовые документы: справка о работе, подтверждение доходов, документы для самозанятых лиц или подтверждение наличия собственных средств.
Следующий этап – это подача заявки. Ее нужно подавать в Шведское управление по вопросам миграции (Migrationsverket). Заявку можно подать лично в отделениях управления, или онлайн на сайте.
Далее начинается процесс рассмотрения заявки – он может длиться от нескольких месяцев до года, или даже дольше: все зависит от сложности дела.
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