В Корее годы считают не так, как у нас: как определить свой корейский возраст

В Южной Корее возраст считают не по дню рождения, как делают в большинстве стран мира. И хоть по новому закону его нужно указывать все же по европейскому стилю, местные жители еще к этому не привыкли.

Если считать по старому корейскому стилю, то человек кажется старше, чем есть на самом деле. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на тикток @nataliia_korea_.

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Как считают возраст в Южной Корее

К примеру, украинке Наталье, которая проживает в Южной Корее – 31 год. Однако женщине говорят, что ей на самом деле 33 года. А ее старшей дочери, которой всего 7 лет – якобы 9.

Есть в Корее такая фишка с давних времен – когда ребенок в животе еще у мамы, то уже считалось за год, а потом с началом Нового года еще давался еще один год. Есть закон, который уже отменил эту систему... Но вы же сами понимаете, все так быстро не меняется, люди не могут привыкнуть и вот дальше продолжают так говорить,

– рассказала Наталья.

Женщина отметила, что дочь убеждает ее в том, что ей на самом деле 9 лет, а не 7. И, хоть эту систему уже отменили, люди все равно считают по старому стилю. В частности в школе, где учится девочка.

Как считают возраст в Южной Корее: смотрите видео

Как рассчитать свой корейский возраст? От текущего года отнимается год рождения и добавляется плюс 1 год. Это и будет ваш корейский возраст.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что в Северной Корее нельзя праздновать день рождения 8 июля и 17 декабря. Более того, рожденные в эти даты должны официально менять дату рождения в документах.