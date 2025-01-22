Хуже всего ситуация в Южной Корее и Китае. Демографы подтверждают обоснованность этих опасений, пишет 24 канал со ссылкой на Stats.gov.cn.

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Названа страна, которая может потерять 96% населения

Демографы отмечают критически важный показатель, известный как "коэффициент воспроизводства населения", который должен превышать 2,1 ребенка на одну женщину, чтобы поддерживать текущий уровень населения на должном уровне. Однако последние данные показывают, что во многих странах мира этот показатель не достигает желаемого уровня.

Если коэффициент рождаемости опустится ниже 1,6, населения может сократиться вдвое в течение трех поколений. К тому же если показатель опустится ниже 1,2 – население может столкнуться с резким сокращением до 80% в течение следующего столетия.

Такова ситуация в разных странах:

В Южной Корее коэффициент рождаемости составляет 0,75; в Китае – 1,10; в Польше и Испании – 1,12; в Японии – 1,16; в Украине – 1,22; в США – 1,60; в среднем по Евросоюзу – 1,69; в Казахстане – 3,13.

Последние статистические данные свидетельствуют, что каждая третья женщина не имеет детей, что свидетельствует о насущном демографическом кризисе. Если текущие тенденции сохранятся, а миграционные модели останутся неизменными, эксперты прогнозируют, что в течение следующего столетия население Южной Кореи может сократиться на 96%, и это абсолютный лидер демографического кризиса в мире.

Во многих случаях причины сходны: рост стоимости жизни заставляет молодых людей откладывать или исключать брак и рождение детей, стремясь получить высшее образование и карьеру. Хотя люди живут дольше, этого недостаточно, чтобы не отставать от темпов рождаемости,

– говорится в сообщении.

Население США может сократиться на 47%, Франции – на 46%, Германии – на 68%, Украины – на 76%, Италии – на 78%, Японии – на 81%, Китая – на 88% %, Таиланда – на 89%. Аналогичные негативные процессы наблюдаются и в других странах, таких как Турция, Великобритания и Мексика.

Что ждет мир

Эксперты предупреждают, что к 2200 году человеческая цивилизация может столкнуться с "катастрофическим крахом". Они отмечают насущную необходимость для стран мира внедрять стратегии, направленные на повышение уровня рождаемости.

Не решение этого вопроса может привести к значительному сокращению численности населения планеты – на сотни миллионов к концу этого века.