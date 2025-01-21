По предварительным подсчетам, это позволит ежегодно привлекать в городской бюджет около 50 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Guardian.

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В Эдинбурге введут туристический налог

Налог, известный как "Сбор с временных посетителей", должен повлиять на гостей, останавливающихся в отелях, хостелах и арендованной недвижимости, включая жилье на Airbnb. Налог составит 5% от стоимости проживания за сутки и будет применяться для проживания до 7 дней подряд.

Местные власти объявили, что средства, полученные от нового туристического сбора, будут направлены на улучшение инфраструктуры, развитие доступного жилья, сохранение культурного наследия и поддержку искусства. В частности, 35% поступлений будет направлено именно на художественные проекты.

Туристический сбор вступит в силу 24 июля 2026 года, хотя будет применяться только к бронированиям, осуществленных после 1 мая 2025 года.

Реакция на новый налог