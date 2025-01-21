За попередніми підрахунками, це дозволить щороку залучати до міського бюджету близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Guardian.

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В Единбурзі запровадять туристичний податок

Податок, відомий як "Збір з тимчасових відвідувачів", має вплинути на гостей, що зупиняються в готелях, хостелах та орендованій нерухомості, включаючи житло на Airbnb. Податок становитиме 5% від вартості проживання за добу і застосовуватиметься для проживання до 7 днів поспіль.

Місцева влада оголосила, що кошти, отримані від нового туристичного збору, будуть спрямовані на покращення інфраструктури, розвиток доступного житла, збереження культурної спадщини та підтримку мистецтва. Зокрема, 35% надходжень буде спрямовано саме на мистецькі проєкти.

Туристичний збір набуде чинності 24 липня 2026 року, хоча застосовуватиметься лише до бронювань, здійснених після 1 травня 2025 року.

Реакція на новий податок

Нещодавнє рішення міської ради викликало неоднозначну реакцію серед туристичних операторів. Висловлювалися побоювання, що додаткові витрати, пов'язані з новими заходами, можуть зменшити привабливість Единбурга для мандрівників, особливо у світлі зниження кількості внутрішніх бронювань, пов'язаного з кризою вартості життя у Британії.



Единбург запроваджує туристичний податок / Фото Unsplash

Водночас керівник міської ради Кеммі Дей запевняє, що податок не стане серйозною перешкодою для туристів.

Декілька фунтів не зупинять тих, хто готовий витратити сотні на проживання в нашому місті,

– вважає він.

Рішення Единбурга підтримує тенденцію, характерну для інших європейських туристичних міст, як-от Амстердам, де податок сягає 12,5%. Тим часом Шотландське нагір'я, регіон, який приваблює понад 6 мільйонів відвідувачів щороку, розглядає подібну податкову ініціативу. У разі ухвалення, цей захід може приносити до 10 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно, які будуть спрямовані на розвиток місцевої інфраструктури.

До слова, Единбург став першим у Шотландії, хто запровадив туристичний податок, але його досвід може стати прикладом для інших регіонів країни.