Ее флаг часто не узнают и путают: вот 5 интересных фактов о Словении

Словения – это невероятная страна, где Альпы встречаются со Средиземноморьем, а Паннонская равнина – с Карстом. И в последние годы природа и культура страны привлекает все больше туристов.

Многие люди не знают, как отыскать Словению на карте, и еще большее количество не могут узнать флаг – впрочем, эта страна точно может удивить многообразием что ландшафта, что культуры, пишет Slovenia.info.

Как выглядит флаг Словении?

Флаг Словении состоит из трех горизонтальных полос белого, синего и красного цветов, а также герба в верхнем левом углу. Щит содержит изображение самой высокой горы страны – Триглава (2 864 метра), а волнистые линии снизу символизируют побережье Адриатического моря.

Над горой также изображены три желтые звезды.



Флаг Словении / Фото Unsplush

Какие интересные факты о Словении стоит знать?

Немногие знают, что именно в Словении расположена вторая по величине горнолыжная трасса в мире. И именно на горнолыжном склоне в Планице был установлен мировой рекорд прыжка на 252 метра.

Кроме того, Словения также скрывает невероятный Солканский мост – его длина в 85 метров делает его одним из самых длинных каменных арочных железнодорожных мостов в мире.

А вот если вы захотите путешествовать лесами Словении, стоит вести себя там осторожно – ведь страна может похвастаться одной из крупнейших в мире популяций бурых медведей. Численность этих животных там достигает от 900 до 1000 особей.

Но увидеть природные объекты Словении все же нужно обязательно – она всемирно известна среди спелеологов, ведь там насчитывается около 8 000 подземных карстовых пещер, то есть полостей, образовавшихся в результате выщелачивания растворимых горных пород. А Шкоцянские пещеры, что в глубину достигают невероятных 200 метров, вообще включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

