Польша является одной из самых популярных стран пребывания среди украинцев. И большинство из них быстро и успешно интегрируется в тамошнее общество, и привыкает к некоторым отличиям с Украиной.

В частности, и к разнице во времени. Польша и Украина хоть и соседки, но живут по разным часовым поясам, пишет 24 Канал со ссылкой на Dateandtime.

Читайте также Новая Почта в Польше: адреса отделений и график работы

Какая разница во времени между Польшей и Украиной?

Планируя события, например, конференц-связь, между Польшей и Украиной, важно учитывать разницу во времени между двумя странами.

Сейчас Польша живет по часовому поясу UTC +2, тогда как Украина – UTC +3. Это означает, что Польша отстает от Украины на 1 час.

Когда лучше всего осуществлять рабочие звонки?

Так, для тех, кто находится в Польше, идеальное время для рабочего звонка – между 09:00 и 17:00 по местному времени. Тогда как в Украине это типичный график работы – с 10:00 до 18:00, советует 24timezones.

Если у вас гибкий график работы, то можете осуществить звонок в любое время между 06:00 и 22:00 в Польше, что соответствует 07:00 и 23:00 в Украине.

Что еще надо знать о пребывании в Польше?