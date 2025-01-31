Определили самую чистую страну мира 2024 – даже грязный сосед не помешал

В 2024 году одна из европейских стран заняла первое место по чистоте. И это вполне заслуженно, поскольку власти этого государства приложили немало усилий для улучшения окружающей среды.

Согласно исследованию, сейчас самой чистой страной мира является Эстония. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на World Population Rewiew.

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Как проводилось исследование

Исследователи из Йельского и Колумбийского университетов в сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом измерили чистоту и экологичность в 180 странах мира. Для выполнения этой задачи они создали индекс экологической эффективности (EPI).

Этот индекс измеряет 40 показателей эффективности в 11 категориях, связанных с тремя главными целями их политики: жизнеспособность экосистемы, эффективность изменения климата и здоровье окружающей среды.

Эти категории включают: качество воздуха, чистоту воды, санитарию, биоразнообразие, среду и т. Д.

Самая чистая страна мира 2024 года

Так вот, согласно EPI 2024 года, самой чистой страной в мире является Эстония. Страна входит в первую десятку самых чистых стран в течение последнего десятилетия, однако благодаря своей экологической политике ей наконец удалось выйти на первое место.



Эстония – самая чистая страна мира / Unsplash

Власти страны уделяют большое внимание улучшению качества воздуха, защите среды и переработке отходов.

Стоит также отметить, что Эстония имеет общую границу с Россией, которая по чистоте занимает аж 84-ю строчку в мировом рейтинге.

Также в десятку EPI 2024 вошли:

Люксембург,

Германия,

Финляндия,

Великобритания,

Швеция,

Норвегия,

Австрия,

Швейцария,

Дания.

Между тем Украина находится на 41 месте.