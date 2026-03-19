Не знают, что такое опоздание: какая страна является самой пунктуальной в Европе
- Норвегия, Швеция, Дания и Эстония являются самыми пунктуальными странами Европы по авиаперевозкам, с более 75-80% рейсов без значительных задержек.
- Нидерланды, Бельгия, Болгария, Дания и Испания лидируют по пунктуальности железнодорожного транспорта в ЕС, с Нидерландами на уровне около 88% своевременных прибытий.
В Европе пунктуальность давно стала частью культуры – но некоторые страны значительно опережают других по точности в транспорте и повседневной жизни.
Новые исследования и статистика Forum Business Travel показывают: лидерами стабильно остаются государства Северной и Центральной Европы.
Кто самый пунктуальный в Европе?
По данным европейских исследований транспорта и авиаперевозок, к самым пунктуальным странам относятся:
- Норвегия,
- Швеция,
- Дания,
- Эстония.
Именно эти страны демонстрируют самые высокие показатели своевременности авиарейсов – более 75 – 80% прибытий без значительных задержек.
Какие страны являются лидерами по пунктуальности поездов?
Если оценивать железнодорожный транспорт, картина несколько иная. По данным Европейской комиссии, среди стран ЕС лучшие результаты показали:
- Нидерланды – около 88% поездов прибывают вовремя,
- Бельгия,
- Болгария,
- Дания,
- Испания.
В среднем по ЕС показатель пунктуальности составляет около 87%. Отдельно стоит отметить Швейцарию – ее часто называют эталоном точности, ведь поезда там курсируют "как часы".
Почему именно эти страны?
Эксперты объясняют высокую пунктуальность несколькими факторами:
- инвестиции в инфраструктуру;
- четкое планирование транспортных систем;
- культурное отношение ко времени как к ценности.
В частности, в странах Северной Европы распространено так называемое "линейное восприятие времени", когда опоздание считается неуважением к другим. Не все страны демонстрируют высокие результаты. Например, в Германии в последние годы фиксируют проблемы с задержками поездов из-за перегруженной инфраструктуры и недофинансирования.
