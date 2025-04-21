Имеет безвиз с более 150 государствами: в этой стране можно быстрее всего получить гражданство

Обычно страны очень неохотно выдают свое гражданство чужеземцам. Однако существуют исключения.

Например, Сент-Китс и Невис. Это маленькое островное государство выделяется на фоне других, ведь быстрее всех в мире выдает гражданство. Главное – иметь достаточно средств и неплохую репутацию. Об этом пишет 24 Канал.

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Сент-Китс и Невис – небольшое государство в восточной части Карибского моря, которое состоит из двух островов. Площадь страны – 261 квадратный километр, там проживают около 50 000 человек.

Сент-Китс и Невис: показываем на карте

Цененен ли паспорт Сент-Китс и Невис?

Гражданство этой страны позволяет путешествовать в более 150 стран, включая Великобританию, ЕС и Сингапур.

За сколько времени можно получить гражданство Сент-Китс и Невис

Его можно получить всего за 3 – 6 месяцев, при этом без обязательного проживания, знания языка или культурного теста.

А паспорт могут выдать даже без физического присутствия в стране.

Є два основных варианта получения гражданства:

Вклад в государственный фонд на сумму не менее 250 000 долларов США. При этом не нужно покупать недвижимость или открывать бизнес.

Купить недвижимость в утвержденных проектах на минимум 400 000 долларов. Собственность можно продать через 7 лет.



Остров Сент-Китс и Невис / фото Википедия

Сент-Китс и Невис позволяет иметь двойное гражданство без ограничений, поэтому это достаточно хороший вариант для тех, кто часто путешествует и просто хочет иметь паспорт с сильным безвизовым рейтингом.

К слову, еще одно островное государство, Науру, тоже продает гражданство продает гражданство, при чем по очень дешевой цене. Ее паспорт позволяет безвизовый въезд в 89 стран, в частности в Великобританию, Ирландию, ОАЭ и Гонконг.