Наприклад, Сент-Кітс і Невіс. Ця маленька острівна держава виділяється на тлі інших, адже найшвидше у світі видає громадянство. Головне – мати достатньо коштів та непогану репутацію. Про це пише 24 Канал.

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Сент-Кітс і Невіс – невелика держава в східній частині Карибського моря, яка складається з двох островів. Площа країни – 261 квадратний кілометр, там проживають близько 50 000 людей.

Сент-Кітс і Невіс: показуємо на карті

Чи цінний паспорт Сент-Кітс і Невіс?

Громадянство цієї країни дає змогу подорожувати до понад 150 країн, включно з Великою Британією, ЄС та Сінгапуром.

За скільки часу можна отримати громадянство Сент-Кітс і Невіс

Його можна отримати всього за 3 – 6 місяців, при цьому без обов'язкового проживання, знання мови чи культурного тесту.

А паспорт можуть видати навіть без фізичної присутності в країні.

Є два основні варіанти отримання громадянства:

Внесок до державного фонду на суму щонайменше 250 000 доларів США. При цьому не потрібно купувати нерухомість чи відкривати бізнес.

Придбати нерухомість у затверджених проєктах на мінімум 400 000 доларів. Власність можна продати через 7 років.



Острів Сент-Кітс і Невіс / фото Вікіпедія

Сент-Кітс і Невіс дозволяє мати подвійне громадянство без обмежень, тому це досить хороший варіант для тих, хто часто подорожує і просто хоче мати паспорт із сильним безвізовим рейтингом.

До слова, ще одна острівна держава, Науру, теж продає громадянство, при чому за дуже дешевою ціною. Її паспорт дозволяє безвізовий в'їзд до 89 країн, зокрема до Великої Британії, Ірландії, ОАЕ і Гонконгу.