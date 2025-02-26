На собранные средства Науру хочет переселить людей от прибрежной зоны, потому что ее затапливает из-за повышения уровня океана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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За сколько можно приобрести гражданство Науру

Страна предлагает иностранцам паспорта за 105 тысяч долларов. Это довольно дешевая цена для получения гражданства.

При этом следует отметить, что паспорт Науру обеспечивает безвизовый въезд в 89 стран, в частности в Великобританию, Ирландию, ОАЭ и Гонконг.

Страна пошла на такой шаг, чтобы собрать средства для переселения людей. Власти Науру считают, что 90% населения в конце концов придется переместить вглубь страны – только на первом этапе это будет стоить стране более 60 миллионов долларов.

Это больше, чем выживание. Речь идет о том, чтобы будущие поколения имели безопасный, устойчивый и надежный дом,

– заявил президент Дэвид Адеанг.

В то же время власти обещают, что к инвесторам будут применять "самые строгие и тщательные процедуры проверки". Ведь предыдущая попытка Науру продавать паспорта закончилась скандалом – страна продала гражданство членам "Аль-Каиды", которых впоследствии арестовали в одной из азиатских стран.



Бухта Анибаре в Науру / Hadi Zaher, Википедия

Главное о Науру

Это государство расположено на небольшом плато фосфоритных пород в малонаселенной южной части Тихого океана, к северо-востоку от Австралии. Его площадь всего 21 квадратный километр. Там проживает около 13 тысяч человек.

Науру: показываем на карте

Науру является самым маленьким островным государством мира и одной из самых маленьких независимых республик на Земле, уступая только Монако и Ватикану.

Сейчас это небольшое государство под угрозой, поскольку в случае повышения уровня Мирового океана, что сейчас происходит из-за глобального потепления, острову грозит затопление.