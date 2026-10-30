Закордон Новости о жизне за границей Не Германия: эта европейская страна вернула домой наибольшее количество украинцев
30 октября, 17:57
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Не Германия: эта европейская страна вернула домой наибольшее количество украинцев

Марина Блохина

Случаи возвращения украинцев из-за границы на родину могут быть связаны не только с беженцами, но и с рядом административных и судебных постановлений. Например, депортация может быть произведена в связи с незаконным въездом или пребыванием в странах ЕС, въездом без необходимых документов и т. п.

В сентябре 2026 года министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что готов содействовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительном возвращении. На данный момент ни одна страна ЕС не практикует принудительное возвращение беженцев в Украину. Впрочем, часть из них все равно возвращают по разным причинам, пишет NV.

Какая страна вернула больше всего украинцев?

В Евростате, статистической службе ЕС, отслеживают статистику решений государств-членов Европейского Союза и стран Шенгенской зоны о возвращении граждан третьих стран за пределы ЕС.

Такие случаи касаются не только беженцев. Причинами возвращения могут стать:

  • незаконный въезд или пребывание на территории ЕС;
  • въезд без необходимых документов или разрешений на проживание;
  • пребывание на территории страны после истечения срока действия документов;
  • отклонение заявления о предоставлении убежища;
  • угроза общественному порядку, безопасности.

Дальнейший выезд человека может быть добровольным или принудительным. Однако эти решения не всегда реализуются на практике: по данным ЕС, во втором квартале 2026 года страны издали распоряжения о выезде 110 335 граждан третьих стран, не входящих в ЕС. Однако в соответствии с этими распоряжениями реально выслали лишь 36 825 человек.

В течение 2022–2026 годов в отношении 4210 украинцев обоих полов были приняты решения о высылке за пределы Шенгенской зоны. Наибольшее количество соответствующих распоряжений было принято в 2025 году – 1345.

Между тем вот какие страны приняли наибольшее количество таких приказов с 2022 года:

  • Польша – 2 885;
  • Чехия – 430;
  • Швеция – 220;
  • Швейцария – 155;
  • Словакия – 100;
  • Норвегия – 90;
  • Венгрия – 85;
  • Португалия – 45;
  • Дания – 40;
  • Литва – 35.