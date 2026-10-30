Не Германия: эта европейская страна вернула домой наибольшее количество украинцев

В сентябре 2026 года министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что готов содействовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительном возвращении. На данный момент ни одна страна ЕС не практикует принудительное возвращение беженцев в Украину. Впрочем, часть из них все равно возвращают по разным причинам, пишет NV.

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Какая страна вернула больше всего украинцев?

В Евростате, статистической службе ЕС, отслеживают статистику решений государств-членов Европейского Союза и стран Шенгенской зоны о возвращении граждан третьих стран за пределы ЕС.

Такие случаи касаются не только беженцев. Причинами возвращения могут стать:

незаконный въезд или пребывание на территории ЕС;

въезд без необходимых документов или разрешений на проживание;

пребывание на территории страны после истечения срока действия документов;

отклонение заявления о предоставлении убежища;

угроза общественному порядку, безопасности.

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Дальнейший выезд человека может быть добровольным или принудительным. Однако эти решения не всегда реализуются на практике: по данным ЕС, во втором квартале 2026 года страны издали распоряжения о выезде 110 335 граждан третьих стран, не входящих в ЕС. Однако в соответствии с этими распоряжениями реально выслали лишь 36 825 человек.

В течение 2022–2026 годов в отношении 4210 украинцев обоих полов были приняты решения о высылке за пределы Шенгенской зоны. Наибольшее количество соответствующих распоряжений было принято в 2025 году – 1345.

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Между тем вот какие страны приняли наибольшее количество таких приказов с 2022 года: