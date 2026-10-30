Не Німеччина: ця країна Європи повернула найбільшу кількість українців додому

У вересні 2026 року міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що готовий сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Водночас він наголосив, що не йдеться про примусове повернення. Наразі жодна країна ЄС не практикує примусового повернення біженців до України. Втім, частину з них все одно повертають з різних причин, пише NV.

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Яка країна повернула найбільше українців?

У Євростаті, статистичній службі ЄС, відстежують статистику рішень держав-членів Європейського Союзу та країн Шенгенської зони щодо повернення громадян третіх країн поза межі ЄС.

Стосуються такі випадки не винятково біженців. Причинами повернення можуть стати:

незаконний в'їзд чи перебування на території ЄС;

в'їзд без необхідних документів чи дозволів на проживання;

перебування на території країни після завершення дії документів;

відхилення заяви про надання притулку;

загроза громадському порядку, безпеці.

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Подальший виїзд людини може бути добровільним чи примусовим. Але ці рішення не завжди втілюються на практиці: за даними ЄС, у другому кварталі 2026 року країни видали розпорядження про виїзд 110 335 громадян третіх країн, що не входять до ЄС. Але згідно з цими наказами реально повернули лише 36 825 людей.

Протягом 2022 – 2026 років щодо 4210 українців обох статей ухвалили рішення про повернення за межі Шенгенської зони. Найбільшу кількість відповідних наказів ухвалили 2025 року – 1345.

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Тим часом ось які країни ухвалили найбільшу кількість таких наказів з 2022 року: