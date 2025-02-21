Опасно туда ехать: в какой стране самый высокий уровень преступности

Уровень преступности значительно отличается от страны к стране. Это зависит от многих факторов, среди которых – высокий уровень бедности и безработицы.

Общий уровень преступности рассчитывается с учетом количества зарегистрированных преступлений любого вида и общей численности населения. Об этом сообщает 24 Канал.

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Самая криминальная страна мира

Сейчас наиболее криминальной страной в мире является Венесуэла. По состоянию на 2025 год, индекс преступности этой страны составляет 80,7 – это самый высокий показатель среди всех государств.

Справка. Венесуэла расположена на севере Южной Америки, на побережье Карибского моря. Население страны – около 28 435 940 человек.

Следует заметить, что Государственный департамент США выпустил рекомендации для путешествий Венесуэлы уровня 4, указывая, что путешествовать в эту страну опасно, и путешественникам не стоит туда ехать.

МИД Украины от путешествия не отговаривает, однако призывает быть крайне осторожными во время поездки из-за "очень острых проблем с безопасностью".

В 2012 году министерство опубликовало рекомендации для украинцев, которые едут в Венесуэлу, которые актуальны до сих пор. В частности советуют не ходить там ночью, не посещать дальних улиц или районов и не появляться в публичных местах в изделиях из золота.



В Венесуэле хорошо, однако опасно / Pexels

На втором месте после Венесуэлы по преступности – Папуа-Новая Гвинея, а на третьем – Гаити.

А в Украине, даже несмотря на войну, уровень преступности является умеренным и составляет 47,0. Это даже меньше чем в США, Франции, Великобритании, Новой Зеландии или, к примеру, Австралии.