В Ryanair назвали 7 самых медленных аэропортов этого лета: все из-за системы EES

Ryanair – крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания, однако этим летом добраться на ее самолетах до ряда аэропортов будет непросто. Основная причина заключается в работе новой системы въезда/выезда из ЕС.

Лоукост-авиакомпания предупреждает, что в 7 очень популярных аэропортах Европы будут наблюдаться задержки из-за того, что там не удалось наладить работу системы паспортного контроля ЕС. Она полноценно заработала еще в апреле этого года, но именно летом начала создавать особенно много проблем из-за роста спроса на путешествия, пишет Ryanair.

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В каких аэропортах будет много задержек?

В Ryanair предупредили, что при планировании поездки следует учитывать, что несколько крупных европейских аэропортов этим летом могут работать с задержками. В частности:

Тенерифе-Южный в Испании;

Пальма в Испании;

Аликанте в Испании;

Малага в Испании;

Милан-Бергамо в Италии;

Краков в Польше;

Париж-Бове во Франции.

Помимо того, что во всех этих аэропортах уже наблюдаются очереди и задержки, в Ryanair ожидают, что в дальнейшем загруженность даже возрастет. В связи с этим перевозчик в очередной раз призвал правительства европейских стран приостановить внедрение системы EES до конца летнего туристического сезона. Это должно предотвратить длинные очереди на паспортном контроле для пассажиров из-за пределов Шенгенской зоны.

По мере того как заканчиваются школьные каникулы и Европа вступает в самый оживленный период путешествий в году, становится ясно, что система EES все еще не готова к пиковым летним объемам,

– написали в авиакомпании.

Также в Ryanair заявили, что пассажиров, а также их семьи, среди которых есть маленькие дети, не следует использовать в качестве "подопытных кроликов" для тестирования системы.

Что не так с системой EES?

Система EES начала работать 10 апреля 2026 года, но споры вокруг нее начались еще раньше. Согласно ей, все туристы из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны при первом приезде сдать отпечатки пальцев, отсканировать паспорт и сфотографировать лицо.

Из-за этого в аэропортах возникают многочасовые очереди – а многие туристы даже пропускают свои рейсы.