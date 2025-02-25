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Закордон Дети за границей Даже если розовая и милая: стюардесса рассказала, какие игрушки запрещено брать детям на самолет
25 февраля, 16:50
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Даже если розовая и милая: стюардесса рассказала, какие игрушки запрещено брать детям на самолет

Марта Касиянчук

Авиапутешествия могут создавать неприятные ситуации для людей, путешествующих с детьми, особенно когда речь идет о ручной клади. Многие родители сталкивались с такими проблемами, как негабаритные сумки или предметы, запрещенные к перевозке на борту самолета.

В частности, это касается и детских игрушек. Некоторые из, казалось бы, невинных игрушек – запрещены в салоне самолета. 24 Канал со ссылкой на TikTok стюардессы @kseniasmy рассказывает какие игрушки нельзя брать детям в самолет.

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Какие детские игрушки запрещено брать на самолет

По словам стюардессы, любая игрушка, которая имитирует оружие или что-то, что нельзя провозить с собой в аэропорт, даже если она розовая и мыльная, – запрещена.

  1. Игрушечные пистолеты – это угроза для безопасности, даже если они милые;
  2. Копии и имитации взрывных устройств;
  3. Игрушечные луки со стрелами, рогатки, биты, сабли и мечи;
  4. Игрушечные инструменты для ремонта.

Каждую из этих игрушек не пропустят на прохождении контроля. Их придется выбросить.

    Игрушки, которые нельзя брать детям на самолет: смотрите видео