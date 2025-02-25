Зокрема, це стосується й дитячих іграшок. Деякі з, здавалося б, невинних забавок – заборонені у салоні літака. 24 Канал з посиланням на TikTok стюардеси @kseniasmy розповідає які іграшки не можна брати дітям у літак.

Читайте також Ryanair масово закриває рейси в Європі на літній сезон 2025: перевірте список

Які дитячі іграшки заборонено брати на літак

За словами стюардеси, будь-яка іграшка, яка імітує зброю або щось, що не можна провозити з собою в аеропорт, навіть якщо вона рожева і мила, – заборонена.

Іграшкові пістолети – це загроза для безпеки, навіть якщо вони милі; Копії та імітації вибухових пристроїв; Іграшкові луки зі стрілами, рогатки, біти, шаблі та мечі; Іграшкові інструменти для ремонту.

Кожну з цих іграшок не пропустять на проходженні контролю. Їх доведеться викинути.

Іграшки, які не можна брати дітям на літак: дивіться відео