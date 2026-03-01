Языковая ловушка: какие польские слова чаще всего путают украинцы

Переезд в Польшу для многих украинцев стал не только новым этапом жизни, но и настоящим языковым испытанием. Несмотря на сходство украинского и польского языков, некоторые слова вызывают искреннее недоумение, путаницу или даже языковой "ступор".

У Threads украинцы поделились словами, которые заставили их растеряться впервые.

Какие польские слова путают украинцев?

Salon urody

Многие признаются, что впервые увидев надпись Salon urody, подумали о "салоне уродов". На самом же деле на польском это означает обычный салон красоты. Слово uroda переводится как "красота", но для украинского уха звучит довольно забавно.

Интересно! Как отмечает Uchoose.uacrisis.org, ближайшим к украинскому языку является белорусский – 88% родственной лексики в списке Сводеша. А польский и украинский похожи на 75%.

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz

Это имя стало настоящим мемом среди украинцев. Сочетание букв rz, cz, sz и большое количество согласных делают его почти непроходимым для тех, кто только начинает изучать польский. На самом деле это известная шуточная фамилия из польской комедии, которую часто используют как пример сложного произношения.

Pensja и czynsz

Слова, которые часто вводят в заблуждение из-за "фальшивых друзей переводчика". Pensja в Польше означает зарплату, а не пенсию. Czynsz – это арендная плата или квартирная плата, а не "чин" или что-то связанное с должностью. Из-за сходства с украинскими словами многие новоприбывшие путаются в документах или разговорах с работодателями и арендодателями.



Украинцы поделились, какие польские слова вгоняют их в ступор / Фото Unsplash

Rzemieślnicze

Слово, которое сложно не только произнести, но и прочитать с первого раза. Оно означает "ремесленный" (например, ремесленный хлеб или крафтовое пиво). Большое количество согласных подряд становится вызовом даже для тех, кто уже некоторое время живет в Польше.

Żółw

Короткое, но чрезвычайно сложное слово. Żółw означает "черепаха", однако для украинцев оно выглядит как набор необычных букв с диакритическими знаками. Особенно трудно правильно произнести звук "ł", который звучит как английское w.

Zadośćuczynienie

Настоящий рекордсмен по длине и сложности. Это слово означает "компенсация" или "возмещение морального вреда" и часто встречается в юридических документах. Украинцы признаются: увидев его впервые, даже не сразу понимают, с какой стороны начать читать.

Несмотря на трудности, большинство украинцев относятся к языковым курьезам с юмором. Со временем сложные слова становятся привычными, а некоторые даже переходят в ежедневный лексикон. Опыт миграции доказывает: сходство языков – это одновременно и преимущество, и ловушка. Но несколько месяцев практики – и даже Brzęczyszczykiewicz уже не кажется таким страшным.

Какие 2 слова ломают мозг украинцам в Польше?

Ранее мы писали, что украинцы в Польше путают слова "szukać" (искать) и "oszukać" (обмануть) из-за схожести, но разных значений. Имя "Таня" в Польше можно спутать со словом "tania", что означает "дешевая", поэтому лучше использовать полную форму имени.