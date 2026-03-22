Конфискуют и даже выпишут штраф: эти продукты нельзя везти через польскую границу

Сотни украинцев путешествуют в Польшу ежедневно, то ли по делам, то ли для отдыха. И не все подозревают о таможенном контроле, который ожидает на границе.

Перед любой поездкой за границу стоит проверить правила перевозки продуктов и других товаров – иначе могут возникнуть немалые проблемы на таможне. Перед поездкой в Польшу следует особенно внимательно следить за двумя категориями продуктов, которые очень часто пытаются взять с собой украинцы, пишет Visit Ukraine.

Какую еду никогда нельзя везти в Польшу?

Строгий запрет касается провоза мяса и молока, а также всех сопутствующих продуктов, содержащих эти два продукта. В частности, это значит, что нельзя везти сало, мясные консервы, сгущенное молоко, йогурт, сыры и тому подобное.

Также не стоит брать с собой домашнюю выпечку.

Впрочем, из правила о молоке и мясе есть два важных исключения, пишет Europortal:

детское питание, сухое молоко и специальное питание по медицинским показаниям;

корм для домашних животных, что нужен по состоянию здоровья.

В таком случае эти продукты можно ввозить в количестве до 2 килограммов. Впрочем, товары должны соответствовать нескольким требованиям: их не нужно охлаждать перед употреблением, товар упакован в заводскую упаковку, и эта упаковка не нарушена.

Какие продукты можно везти в ограниченных количествах?

Даже с разрешенными продуктами следует быть осторожными, ведь на многие из них действуют ограничения. В частности:

макароны, крупы и кондитерские изделия – до 2 килограммов;

овощи и фрукты – до 2 килограммов;

кофе и чай – до 500 граммов.

рыба – до 20 килограммов;

пиво – 16 литров;

тихое вино – 4 литра;

игристое вино крепленое – до 2 литров.

