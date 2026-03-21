Украинка, живущая во Франции, предупредила украинцев о нескольких очень популярных мошеннических схемах, сообщает mira.proparis.
Какие мошеннические схемы очень популярны во Франции?
Билеты в Диснейленд
Если во время путешествия во Францию вы хотите посетить Диснейленд в Париже, попытка сэкономить деньги может обернуться их потерей.
Эта схема обещает билеты со скидкой до 95%, представляя предложение как очень ограниченное с таймером отсчета. Все сделано для того, чтобы вы спешили купить их, но на самом деле таких цен просто не существует,
– поделилась блогерша.
Поэтому она советует всегда покупать билеты только на официальном сайте.
Скидки на адвент-календари
Особенно распространенной эта схема становится перед Черной пятницей: очень много магазинов устраивают скидки, но не в 90%, предупреждает украинка. А если вы увидели рекламу с невероятными скидками, следите внимательно за сайтами, на которые ведут ссылки. Очень часто это мошенники.
Украинка рассказала о мошеннических схемах во Франции: смотрите видео
Медицинское страхование
А вот эта схема, по словам девушки, рассчитана именно на украинцев и других иностранцев, живущих во Франции.
После оформления медицинского страхования вам могут прислать SMS с просьбой продлить страховку, или оплатить что-то через подозрительные ссылки. Будьте внимательны и осторожны,
– добавила девушка.
