Украинка, живущая во Франции, предупредила украинцев о нескольких очень популярных мошеннических схемах, сообщает mira.proparis.

Какие мошеннические схемы очень популярны во Франции?

Билеты в Диснейленд

Если во время путешествия во Францию вы хотите посетить Диснейленд в Париже, попытка сэкономить деньги может обернуться их потерей.

Эта схема обещает билеты со скидкой до 95%, представляя предложение как очень ограниченное с таймером отсчета. Все сделано для того, чтобы вы спешили купить их, но на самом деле таких цен просто не существует,

– поделилась блогерша.

Поэтому она советует всегда покупать билеты только на официальном сайте.

Скидки на адвент-календари

Особенно распространенной эта схема становится перед Черной пятницей: очень много магазинов устраивают скидки, но не в 90%, предупреждает украинка. А если вы увидели рекламу с невероятными скидками, следите внимательно за сайтами, на которые ведут ссылки. Очень часто это мошенники.

Медицинское страхование

А вот эта схема, по словам девушки, рассчитана именно на украинцев и других иностранцев, живущих во Франции.

После оформления медицинского страхования вам могут прислать SMS с просьбой продлить страховку, или оплатить что-то через подозрительные ссылки. Будьте внимательны и осторожны,

– добавила девушка.

