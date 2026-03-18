Украинка признает, что Германия – это очень развитая страна. Впрочем, в Грузии жить ей гораздо комфортнее – и она поделилась причинами, сообщает whoisdashulia.

Интересно "Спали розовые очки": украинка раскрыла реальные минусы Грузии

Почему украинцам нравится в Грузии?

Для блогера первая и основная причина, почему ей нравится в Грузии – это потому что практически все там напоминает ей о доме.

И я понимаю, что если бы я родилась где-то в Европе, и потом бы переехала в Грузию, наверное, самоощущение было бы другое. Грузия прям очень похожа на Украину,

– поделилась украинка.

Девушке кажется, что людям, которые не выросли в ЕС, очень сложно приспособиться к этой системе и жить там комфортно.

И даже осознавая то, что многие процессы работают лучше в ЕС, я все равно выбираю Грузию на данный момент, потому что мне здесь гораздо спокойнее, я чувствую себя действительно лучше,

– добавила девушка.

Она ни разу не пожалела о переезде в страну, хотя сначала имела очень много сомнений. До того украинка 3 года жила в Германии, и все это время пыталась "себя уговорить, что жизнь там – это к лучшему".

Для украинки Германия стала "энергетическим вампиром", и к ней она не смогла полностью привыкнуть.

И один объективный плюс Грузии перед большинством стран ЕС – жизнь там значительно дешевле. Например, одному человеку для жизни в этой стране достаточно будет 494 евро, не считая стоимость аренды, пишет Numbeo.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?