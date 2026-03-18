Українка визнає, що Німеччина – це дуже розвинена країна. Втім, у Грузії жити їй набагато комфортніше – і вона поділилася причинами, повідомляє whoisdashulia.

Чому українці подобається у Грузії?

Для блогерки перша й основна причина, чому їй подобається у Грузії – це тому що практично все там нагадує їй про дім.

І я розумію, що якби я народилася десь у Європі, і потім би переїхала до Грузії, напевно, самовідчуття було б інше. Грузія прям дуже схожа на Україну,

– поділилася українка.

Дівчині здається, що людям, які не виросли в ЄС, дуже складно пристосуватися до цієї системи та жити там комфортно.

Українка розповіла про життя в Грузії: дивіться відео

І навіть усвідомлюючи те, що багато процесів працюють краще в ЄС, я все одно обираю Грузію на даний момент, тому що мені тут набагато спокійніше, я відчуваю себе дійсно краще,

– додала дівчина.

Вона жодного разу не пошкодувала про переїзд до країни, хоча спершу мала дуже багато сумнівів. До того українка 3 роки жила у Німеччині, і весь цей час намагалася "себе вмовити, що життя там – це на краще".

Для українки Німеччина стала "енергетичним вампіром", і до неї вона не змогла повністю звикнути.

Та один об'єктивний плюс Грузії перед більшістю країн ЄС – життя там значно дешевше. Наприклад, одній людині для життя у цій країні достатньо буде 494 євро, не рахуючи вартість оренди, пише Numbeo.

