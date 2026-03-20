8 обязательных фраз перед поездкой в Чехию: их стоит выучить
- Прага считается одним из лучших европейских городов для посещения.
- Перед поездкой в Чехию стоит выучить несколько основных фраз на чешском языке, таких как "Dekuji", "Prosím", "Dobry den", "Na Shledanou", "Kde je toaleta?", "Platit, prosim", "Mluvíš anglicky?", и "Nemluvím česky".
Прага уже много лет подряд признается одним из лучших европейских городов для посещения. Здесь сочетается все: вкусная еда, история, невероятные культура и архитектура.
Перед тем, как садиться в поезд или автобус, не помешает выучить всего несколько фраз на чешском языке: это наполнит отпуск новыми красками и поможет значительно проще ориентироваться в незнакомой стране, пишет Culture Trip.
Интересно "Украина сама в этом заинтересована": в ЕС предлагают резкие изменения для беженцев
Какие фразы на чешском языке стоит выучить?
Dekuji – Спасибо
Чехи очень часто говорят "спасибо", поэтому изучить это слово точно будет нелишним.
Prosím – Пожалуйста, спасибо (и многое другое)
Prosím – это невероятное чешское слово, что имеет много разных переводов, и ближайшим из них будет слово "прошу". Это и пожалуйста, и спасибо – но также его можно использовать, когда передаете кому-то предмет, или когда не расслышали вопрос или реплику.
Dobry den и Na Shledanou – Добрый день и до свидания
Всего два приветствия на чешском помогут лучше объясниться с местными, пишет Preply.
Kde je toaleta? – Где расположен туалет?
Рано или поздно во время путешествия придется задать этот вопрос, и лучше не полагаться на то, что ваш собеседник будет знать английский.
Platit, prosim – Счет, пожалуйста
После того как вы пообедаете в заведении, эта простая фраза поможет без проблем рассчитаться.
Mluvíš anglicky? – Вы говорите на английском?
Несмотря на то, что английский язык обычно распространен повсюду, где скапливаются туристы, далеко не все на нем разговаривают. И если вам нужна помощь, считается вежливым сначала спросить, знает ли человек этот язык.
Nemluvím česky – Я не говорю на чешском
Если кто-то заговорил к вам на чешском, лучше сразу сообщить человеку, что вы его не понимаете.
Dobry – Хорошо
Важное слово в любой поездке, и выучить его из-за созвучности с украинским очень просто.
Что еще нужно знать туристам?
Перед поездкой в Испанию украинцам очень важно запомнить несколько местных правил – ведь за нарушение можно начать отпуск с немалого штрафа.
Между тем очень популярный курорт недавно очень популярный сотрясло более 100 землетрясений. Местные власти уже разрабатывают планы на случай катастрофы.