8 обязательных фраз перед поездкой в Чехию: их стоит выучить

Прага уже много лет подряд признается одним из лучших европейских городов для посещения. Здесь сочетается все: вкусная еда, история, невероятные культура и архитектура.

Перед тем, как садиться в поезд или автобус, не помешает выучить всего несколько фраз на чешском языке: это наполнит отпуск новыми красками и поможет значительно проще ориентироваться в незнакомой стране, пишет Culture Trip.

Какие фразы на чешском языке стоит выучить?

Dekuji – Спасибо

Чехи очень часто говорят "спасибо", поэтому изучить это слово точно будет нелишним.

Prosím – Пожалуйста, спасибо (и многое другое)

Prosím – это невероятное чешское слово, что имеет много разных переводов, и ближайшим из них будет слово "прошу". Это и пожалуйста, и спасибо – но также его можно использовать, когда передаете кому-то предмет, или когда не расслышали вопрос или реплику.

Dobry den и Na Shledanou – Добрый день и до свидания

Всего два приветствия на чешском помогут лучше объясниться с местными, пишет Preply.

Kde je toaleta? – Где расположен туалет?

Рано или поздно во время путешествия придется задать этот вопрос, и лучше не полагаться на то, что ваш собеседник будет знать английский.

Platit, prosim – Счет, пожалуйста

После того как вы пообедаете в заведении, эта простая фраза поможет без проблем рассчитаться.

Mluvíš anglicky? – Вы говорите на английском?

Несмотря на то, что английский язык обычно распространен повсюду, где скапливаются туристы, далеко не все на нем разговаривают. И если вам нужна помощь, считается вежливым сначала спросить, знает ли человек этот язык.

Nemluvím česky – Я не говорю на чешском

Если кто-то заговорил к вам на чешском, лучше сразу сообщить человеку, что вы его не понимаете.

Dobry – Хорошо

Важное слово в любой поездке, и выучить его из-за созвучности с украинским очень просто.

Что еще нужно знать туристам?