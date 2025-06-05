"Будут ли коровы в отеле и возмещение за дождь", – турагент о самых странных вопросах клиентов

Путешественники часто полагаются на туристические агентства в организации своих путешествий. Но многие из них часто задают туроператорам неожиданные и необычные вопросы, вызванные стрессом или просто любопытством.

Например, многие туристы желают возмещения тура в случае дождливых дней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на туристическую консультантку Лиз Стенвей, которую цитирует Daily Mail.

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Самые странные вопросы клиентов туристическим агентствам

Интересный вопрос, который часто возникает у туристов, – нужно ли брать с собой собственную туалетную бумагу в отель, или она включена в стоимость номера. Этот вопрос, хоть и необычный, подчеркивает различные ожидания путешественников относительно гостиничных удобств.

Этот вопрос часто возникает, поскольку люди часто волнуются, что когда они приедут в отпуск, то могут оказаться в неудобном положении,

– говорит турагентка.

Также туристы часто задают необычные вопросы о погоде и условиях проживания. Одно из самых распространенных – могут ли они рассчитывать на возмещение, если дождь прервет их недельный отпуск.

Еще поступали сообщения о клиентах, которые требовали возмещения после того, как температура на курорте оказалась слишком жаркой.



Туристы часто задают необычные вопросы относительно путешествия / Фото Unsplash

Поскольку домашние животные считаются членами семьи, некоторые путешественники интересуются возможностью взять с собой на курорт котов, рептилий или даже грызунов.

Высокие гости часто задают специфические вопросы относительно размещения в номерах, включая длину кроватей, высоту дверных коробок и душевых перегородок. Некоторые запросы даже выходят за рамки привычного, например, клиенты интересуются количеством нитей в постельном белье.

Однако, один из самых запоминающихся вопросов от туриста касался того, будет ли слышно мычание коров возле отеля.

К слову, ранее турист приехал в Париж и и был шокирован тем, что увидел.