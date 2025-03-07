8 марта в мире: где и как отмечают этот праздник

8 марта – особенная дата в весеннем календаре, когда мужчины с утра стекаются в цветочные магазины, а женщины получают немало комплиментов и подарков. В разных странах этот день отмечают как дань "нежности и красоте", в то время, как в других он имеет более глубокое значение.

В частности, в большинстве культур праздник воспринимается как возможность почтить роль женщины в обществе, их борьбу за гендерное равенство и достижения в этом. Поэтому решением ООН от 1977 года этот день называется Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

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В каких странах и как празднуют 8 марта в мире, рассказывает 24 Канал.

Где в мире празднуют 8 марта на государственном уровне

8 марта продолжает отмечаться как государственный праздник во многих постсоветских странах:

Ангола;

Азербайджан;

Армения;

Афганистан;

Беларусь;

Буркина-Фасо;

Вьетнам;

Гвинея-Бисау;

Грузия;

Замбия;

Казахстан;

Камбоджа;

Кыргызстан;

Куба;

Лаос;

Молдова;

Монголия;

Россия;

Таджикистан;

Туркменистан;

Уганда;

Узбекистан;

Украина;

Эритрея.

В каких странах празднуют, но по-другому

В некоторых странах 8 марта не признается официальным государственным праздником. Традиционно мужчины не дарят женщинам подарков и тюльпанов в этот день. Зато праздник рассматривается прежде всего как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

США

В значительном историческом контексте эта страна признана родиной Международного женского дня. Однако, сегодня 8 марта в Соединенных Штатах широко не празднуется. Зато весь март посвящен чествованию женщин и их достижений в различных сферах.

Великобритания

8 марта в Британии это обычный рабочий день. Если в Лондоне мужчины несут цветы, то велика вероятность того, что эти люди являются иммигрантами из Восточной Европы. Тем временем различные женские правозащитные движения и организации по всей стране проводят митинги, чтобы отпраздновать этот важный день и выступить в защиту прав женщин.

Германия

До 1990 года Германия была разделена на Западную Германию и Германскую Демократическую Республику (ГДР), где 8 марта официально отмечалось под влиянием советских практик. После воссоединения большинство немцев перенесли акцент на чествование женщин в мае – на День матери. Несмотря на это изменение, феминистические группы и левые политические организации продолжают проводить митинги 8 марта.

Италия

С 1946 года цветок мимозы служит символом Международного женского дня в Италии, который отмечается 8 марта. Культурной особенностью является то, что многие итальянские женщины предпочитают праздновать этот день в компании подруг, а не вместе с мужчинами. Стоит отметить, что 8 марта не является государственным праздником в стране.

Польша

В Польше Международный женский день служит поводом для повышения осведомленности о правах женщин и продвижения гендерного равенства. В этот день женщины празднуют вместе с мужчинами, которые традиционно дарят им цветы, небольшие подарки и сладости.



Как и где в мире празднуют 8 марта / Фото Unsplash

По всей стране организуются различные мероприятия, чтобы подчеркнуть значительный вклад женщин в общество и подчеркнуть постоянную важность достижения гендерного равенства.

Китай

8 марта в Китае признано особым днем для женщин, хотя и не является государственным праздником. В этот день многие женщины имеют сокращенный рабочий день. Празднования в первую очередь сосредоточены на замужних женщинах и женщинах старше 35 лет, которые получают поздравления и пожелания.

Кроме того, 7 марта молодые женщины отмечают отдельный праздник, известный как "День юных красавиц".

Франция

Во Франции 8 марта отмечается как День борьбы за права женщин. Города по всей стране организуют тематические социальные мероприятия, направленные на продвижение и защиту прав женщин. В этом году коллектив Grève féministe вместе с несколькими профсоюзами возглавляет общенациональную забастовку и демонстрации, направленные на борьбу с неравенством.

Испания

Феминистки организовывают в городе День женского протеста, во время которого происходит ряд демонстраций и митингов, призванных выразить их недовольство.