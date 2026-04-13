Ryanair позволяет брать с собой эти очень неожиданные вещи: большинство путешественников не догадываются

Если вы путешествуете с Ryanair, контроль размера ручной клади становится дополнительным стрессом. Ведь если размер сумки будет хотя бы на несколько сантиметров больше разрешенного, это приведет к уплате дополнительного сбора.

Если вы планируете летнее или весеннее путешествие, составление чемодана – это очень важная часть подготовки. И вы, вероятно, даже не догадываетесь о том, какие необычные вещи можно перевозить на борту самолета, пишет Express.

Что можно везти на борту Ryanair?

Авиакомпания имеет четкие правила относительно небольшой ручной клади, которую можно провозить на борту бесплатно. Ее размер составляет 40x30x20 сантиметров, и даже незначительное превышение может привести к дополнительным расходам.

Кроме того, Ryanair запрещает провозить на борту своих рейсов немало вещей. Список тянется долго: от некоторых спиртных напитков и спортивного снаряжения до бритв. Впрочем, вы можете быть удивлены некоторыми вещами, которые провозить все же можно. И многие из них не кажутся необходимыми для обычного путешественника.

Но пока вещи не представляют опасности, в авиакомпании рады брать на борт даже самые странные предметы.

Согласно вебсайту авиакомпании, на самолете можно свободно лететь с прахом как разрешенным предметом в ручной клади. Впрочем, для легальной перевозки следует предоставить свидетельство о смерти и кремации, пишет Mirror.

Пожалуйста, убедитесь, что любой пепел очень надежно упакован в соответствующий контейнер с крышкой, что закручивается, и что он защищен от повреждения,

– отмечают на сайте.

Также в ручной клади туристы могут везти парашют и крылья для парапланеризма, если они соответствуют стандартным размерам и весу. А если вы беспокоитесь о собственной безопасности, можно даже взять с собой свой личный спасательный жилет.

Некоторые туристы переживают, какие гаджеты можно взять с собой в ручную кладь. И любые сомнения лишние – Ryanair позволяет везти до 15 личных электронных устройств. Среди них планшеты, ноутбуки, консоли, наушники, внешние аккумуляторы, телефоны и тому подобное. Главное, чтобы их емкость не превышала 100 Вт/ч каждый.

