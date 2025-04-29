"Влетите" на штраф: какие страны запрещают туристам снимать на камеру

Фотографии из путешествий обязательны, ведь именно таким образом туристы могут задокументировать моменты, которые потом будут пересматривать. Но путешественникам следует помнить, что не во всех странах разрешено фотографировать в любом месте.

В некоторых странах съемка может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы, судебные процессы и даже заключение в тюрьму. Где туристам следует проявлять осторожность при использовании фотоаппаратов рассказывает 24 Канал.

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В каких странах запрещено снимать на камеру

ОАЭ

В Дубае строго запрещено фотографировать людей без их согласия, поскольку это является нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Нарушителям может грозить штраф до 500 000 дирхамов (более 130 000 долларов США) или тюремное заключение.

Япония

С целью сохранения культурной целостности и уважения к местным обычаям, фотографирование строго запрещено в храмах, на вокзалах и в некоторых традиционных отелях, известных как рёканы.

Кроме того, фотографирование жителей без их согласия может рассматриваться как вмешательство в частную жизнь. В Киото, особенно в известном районе Гион, фотографировать гейш категорически запрещено, а нарушителям грозит штраф до 10 000 иен, примерно 100 долларов США.

Франция

Съемка людей в общественных местах без их согласия, особенно несовершеннолетних, строго запрещена. Такая практика противоречит действующему законодательству, направленному на защиту персональных данных и прав на неприкосновенность частной жизни.

Италия

В Ватикане фотографирование остается строго запрещенным в пределах культовой Сикстинской капеллы, что подчеркивает важность сохранения этого культурного сокровища. Также несколько музеев по всей Италии ввели правила, позволяющие фотографировать только без вспышки, а некоторые объекты вообще запрещают съемки.



Фотографирование в музеях Италии имеет определенные ограничения / Фото Unsplash

В Портофино местные власти ввели новый штраф в размере 275 евро для туристов, что останавливаются, чтобы сделать селфи в определенных "красных зонах", которые, как известно, создают пробки на дорогах.

Индия

Фотографировать в аэропортах, на военных объектах и возле правительственных зданий строго запрещено. Определенные места религиозного значения, включая древние храмы, такие как храм Джаганнатха в Пури, также придерживаются строгой политики запрета фотографирования. Нарушение этих правил может привести к большим штрафам и возможному аресту.

Северная Корея

Вся фотосъемка находится под контролем. Самостоятельное фото может привести к тюремному заключению. Поэтому камеру включать стоит только в сопровождении лицензированного гида и в специально отведенных для этого местах.

Турция и Египет

Фотографировать военные объекты и персонал строго запрещено, а нарушителям грозит штраф или расследование. Кроме того, съемка полицейских или демонстраций считается серьезным правонарушением, которое квалифицируется как шпионаж или угроза безопасности.

Таиланд

Запрет существует на фотографирование в зоне взлетно-посадочной полосы на пляже Пхукет Бич. Нарушителям грозит крупный штраф в размере 40 000 бат (примерно 1300 долларов США) или даже тюремное заключение сроком до 20 лет. В крайнем случае, особо опасные нарушители могут быть приговорены к смертной казни, как это предусмотрено Законом о воздушной авиации.

Саудовская Аравия

Съемка и распространение изображений государственных учреждений, сотрудников правоохранительных органов и женщин строго запрещены. Нарушители могут столкнуться с наказаниями, включая штрафы или депортацию.

Сингапур

С целью поддержания порядка и безопасности правительство ввело строгие правила по фотографированию в общественных местах, особенно вблизи правительственных учреждений.

Кроме того, лица, желающие делать снимки в музеях и на выставках, должны получить на это предварительное разрешение.

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