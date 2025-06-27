Известная туристическая страна запретила марихуану без рецепта

Три года назад Таиланд стал первой страной Азии, которая разрешила продажу каннабиса без рецепта. Однако теперь власти изменили свое решение.

Министр здравоохранения Сомсак Тепсутин подписал приказ, который запрещает продажу каннабиса людям без рецепта. Документ уже вступил в силу, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Какое наказание ввели для нарушителей

Таиланд переклассифицирует бутоны каннабиса в контролируемые травы. Теперь в стране разрешено только "медицинское" употребление каннабиса.

Согласно "Закону о защите и продвижении традиционной тайской медицины" 1999 года, за отпуск каннабиса без рецепта теперь грозит год тюрьмы и штраф в размере 20 000 бат (около 614 долларов США).

За соблюдение правил отвечает Департамент тайской традиционной и альтернативной медицины. Он уже провел встречу с должностными лицами по всей стране, чтобы подготовить их к изменениям.

Представительница Министерства здравоохранения Тричада Шритада предупредила, что магазины, которые будут нарушать приказ, будут закрывать.

К слову, лицензию на продажу каннабиса в Таиланде имеют 18 тысяч магазинов. Но Минздрав планирует ужесточить требования к утверждению новых лицензий.

Напомним также, что недавно Таиланд запретил ехать туристам в Камбоджу.