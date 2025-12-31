Один знак, по которому можно легко определить карманников: стоит узнать перед отпуском

Нет ничего хуже, чем обнаружить, что у вас украли кошелек или телефон за границей. Это может испортить весь отдых и вызвать немало неожиданных проблем.

Никто не застрахован полностью от карманной кражи – впрочем, все же есть способы защитить себя. В частности, эксперты делятся, что узнать карманника можно по одному элементарному знаку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как избежать карманников в отпуске?

Карманные кражи – это чрезвычайно распространенная проблема для туристов в Европе, особенно если вы гуляете людными, популярными районами. Воры часто выбирают отдыхающих, которые кажутся невнимательными, или отвлекаются – а тогда забирают их телефоны, сумки и кошельки.

Особенно внимательными советуют быть в Испании – некоторые популярные города больше всего страдают от карманников: Мадрид, Барселона и тому подобное. Поэтому перед поездкой туда следует запомнить невероятно простой способ выявить карманников за считанные мгновения.

После лет жизни в Испании начинаешь замечать те же закономерности, за которыми следят местные жители. Не стоит подозревать всех. Речь идет скорее о том, чтобы знать, какое поведение выделяется в толпе,

– поделился эксперт Джеймс Смит.

Карманники часто действуют парами или небольшими группами: один человек отвлекает внимание, а другой лучше ценные вещи, пишет Metropolitan Police. Они часто одеваются, как туристы, носят с собой карты или фотографируют. Но если по-настоящему обращать внимание, их поведение может легко их выдать.

Одна из самых явных признаков – это то, что кто-то бесцельно задерживается на одном месте. Обычно они держатся возле наиболее оживленных мест – входы в метро, площади, популярные достопримечательности. Одна из популярных мошеннических схем – это когда кто-то с вами сталкивается, и в этот момент другой человек вытягивает ценные вещи из ваших карманов.

Поэтому, нужно запомнить несколько простых привычек, которые уберегут вас от краж:

в людных местах держите сумку перед собой, где вы можете ее видеть;

заправляйте молнии внутрь и держите сумку так, чтобы замок был возле вашего тела;

не пользуйтесь телефоном во время прогулок по оживленным улицам;

держите вещи в передних, а не задних карманах.

Что еще нужно знать туристам?