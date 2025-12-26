Мэр одного из мальтийских городов заявил, что страна переполнена туристами и иностранцами. Архипелаг – это очень популярное место для отдыха, и только в прошлом году его посетили более 3,5 миллиона туристов, а это на 20% больше, чем в 2023 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Экскременты стекают прямо в море: ЕС раскритиковал очень популярный остров в Испании

Почему на Мальте есть проблема с туризмом?

На Мальте растет не только количество туристов, но и иностранцев, переезжающих в страну навсегда. Только в 2023 году чистое увеличение из-за миграции достигло 93,1% – и большинство людей были гражданами стран, не входящих в ЕС. Доля иностранного населения за 10 лет выросла на 25%,

Для того, чтобы учесть увеличение количества мигрантов, в правительстве Мальты начали масштабные инфраструктурные проекты – в частности строительство новых домов, дорог и больниц, чтобы развивать местную экономику. Впрочем, мэр города Свиеки убежден, что эта деятельность неустойчива и потенциально может стать угрозой для острова.

Вполне очевидно, что в ближайшем будущем Мальта будет придерживаться модели неограниченного роста населения, – заявил он.

Чрезмерный туризм и перенаселение порождают значительную экономическую активность и потребление – впрочем, это приносит не только доход, но и очень большое давление и инфраструктуру, качество жизни и финансы страны.

Он опасается, что новая политика правительства рискует "уничтожить то, что делает нас мальтийцами" и превратит местных жителей в иностранцев в собственной стране.

Что еще стоит знать туристам?