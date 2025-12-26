Мер одного з мальтійських міст заявив, що країна переповнена туристами та іноземцями. Архіпелаг – це надзвичайно популярне місце для відпочинку, і лише минулого року його відвідали понад 3,5 мільйона туристів, а це на 20% більше, ніж 2023 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому на Мальті є проблема з туризмом?

На Мальті зростає не лише кількість туристів, але й іноземців, що переїздять до країни назавжди. Тільки 2023 року чисте збільшення через міграцію досягло 93,1% – і більшість людей були громадянами країн, що не входять до ЄС. Частка іноземного населення за 10 років зросла на 25%,

Для того, аби врахувати збільшення кількості мігрантів, в уряді Мальти почали масштабні інфраструктурні проєкти – зокрема будівництво нових будинків, доріг та лікарень, аби розвивати місцеву економіку. Втім, мері міста Свієкі переконаний, що ця діяльність нестійка та потенційно може стати загрозою для острова.

Цілком очевидно, що в найближчому майбутньому Мальта буде дотримуватися моделі необмеженого зростання населення, – заявив він.

Надмірний туризм та перенаселення породжують значну економічну активність та споживання – втім, це приносить не тільки дохід, але й дуже великий тиск та інфраструктуру, якість життя та фінанси країни.

Він побоюється, що нова політика уряду ризикує "знищити те, що робить нас мальтійцями" та перетворить місцевих жителів на іноземців у власній країні.

Що ще варто знати туристам?