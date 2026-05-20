Чем CUKR отличается от карты побыту: что она дает и как получить украинцам в Польше

Вопрос легализации пребывания украинцев в Польше остается одним из самых актуальных и в 2026 году. В разговорах часто появляется термин "карта CUKR", однако не все понимают, что это такое, существует ли она официально и как ее получить.

Что такое карта CUKR в Польше?

Как объясняют на сайте польского правительства, карта CUKR (ЦУКР) – это условное (неформальное) название, что означает процесс легализации пребывания в Польше после получения статуса временной защиты. Фактически CUKR не является отдельным официальным документом как карта побыту, но в разговорной практике под этим термином обычно подразумевают:

переход от PESEL UKR к легальному долгосрочному пребыванию,

подачу на karta pobytu (карта побыту),

или упрощенные процедуры легализации для граждан Украины.

Простыми словами: CUKR – это условный путь к легальному проживанию в Польше на более долгий срок.

Когда можно подавать документы для получения карты ЦУКР в 2026 году?

В 2026 году подача на так называемую "CUKR-процедуру" зависит от правового статуса украинца в Польше. Вы можете получить карту CUKR, если:

вы являетесь гражданином Украины или его супругом/супругой,

вы легально находитесь в Польше и имеете статус UKR непрерывно не менее 365 дней,

по состоянию на 4 июня 2025 года вы имели активный статус UKR, а также имеете его в день подачи заявления.

Подача заявления осуществляется исключительно в электронной форме через портал MOS. Никаких визитов в госучреждения или отправки бумаг по почте.



Какие документы нужны?

Чтобы начать процесс легализации, проверьте свои данные в реестре или в ужонде, чтобы иметь уверенность, что статус UKR является активным и все данные верны. На момент подачи в системе уже должны быть такие данные:

имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство;

серия, номер и дата действия действующего проездного документа (загранпаспорта). Если вы уже сменили паспорт, надо сходить в ужонд и подать новые данные;

отпечатки пальцев или информация о невозможности их предоставить;

образец собственноручной подписи (для лиц от 12 лет).

Для того, чтобы подать заявление, вам нужно:

создать новый аккаунт в системе MOS, даже если вы имели старый;

через login.gov.pl вы входите и заполняете форму заявления на карту побыту;

подписать электронное заявление через доверенный профиль;

добавить фото и подтверждение оплаты.

После отправки заявления вы можете сохранить его в форматах PDF и XML и получить официальное подтверждение подачи (UPO).

Могут ли дети, студенты и пенсионеры получить карту CUKR?

Да, процесс легализации в Польше доступен различным категориям украинцев, но условия могут отличаться.

Студенты могут подаваться, если учатся в польском учебном заведении, имеют подтверждение зачисления (zaświadczenie z uczelni) и место жительства в Польше.

Пенсионеры могут податься, если имеют стабильный источник дохода (пенсия), медицинское страхование и подтверждают место жительства.

Дети не подают самостоятельно, но могут получить статус через родителей. Требуется:

документы родителей или опекунов,

свидетельство о рождении,

подтверждение легального пребывания семьи.

В общем статус ребенка зависит от статуса родителей.

В чем разница между картой ЦУКР и картой побыту и что лучше?

Многие украинцы в Польше действительно путают эти понятия, потому что в быту часто используют термин CUKR, хотя официально в польской системе такого документа как отдельного типа карты нет. Поэтому возникает много недоразумений относительно прав, статуса и возможностей. Разберем проще.

CUKR (условная процедура / статус)

CUKR в разговорном значении чаще всего описывает переходный этап легализации, который связан с пребыванием украинцев под временной защитой. Основные особенности:

это условное обозначение статуса или процесса,

оно базируется на временной защите, в частности статусе PESEL UKR,

имеет ограниченный характер и не гарантирует долгосрочного пребывания,

дает меньше стабильности по сравнению с классическими видами на жительство.

Фактически CUKR можно представить как "мост" между временным пребыванием и более стабильной легализацией.

Karta pobytu (карта побыту)

Карта побыту – это уже полноценный и официальный документ, который подтверждает право иностранца жить в Польше в течение определенного периода. Ее ключевые преимущества:

это официальная карта проживания, выдана воеводой,

она обеспечивает стабильный легальный статус,

позволяет работать без дополнительных разрешений на работу,

дает возможность легально арендовать жилье, оформлять кредиты и услуги,

в перспективе может открывать путь к долгосрочному или постоянному проживанию в ЕС.

В отличие от временных решений, karta pobytu – это уже серьезный шаг к полной интеграции в польское общество. Следовательно, карта побыту является более стабильным, выгодным и долгосрочным вариантом, чем любой условный CUKR-статус.

Ранее мы писали, что еще с 27 апреля 2026 года начал работать электронный портал MOS, через который осуществляется подача заявлений на различные виды видов видов на жительство. В то же время подача заявлений на карту CUKR стартовала чуть позже, с 4 мая 2026 года.