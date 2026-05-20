Чем CUKR отличается от карты побыту: что она дает и как получить украинцам в Польше
- Карта CUKR – неофициальное название процесса легализации в Польше через статус временной защиты, которая включает переход к долгосрочному пребыванию, не является отдельным официальным документом.
- Процедура подачи заявки на карту CUKR в 2026 году осуществляется электронно через портал MOS, требуя активного статуса UKR на момент подачи заявления, с возможностью участия для различных категорий, включая студентов и пенсионеров.
Вопрос легализации пребывания украинцев в Польше остается одним из самых актуальных и в 2026 году. В разговорах часто появляется термин "карта CUKR", однако не все понимают, что это такое, существует ли она официально и как ее получить.
24 Канал исследовал этот вопрос и расскажет, что такое карта CUKR, что она дает и как украинцам получить ее в 2026 году.
Что такое карта CUKR в Польше?
Как объясняют на сайте польского правительства, карта CUKR (ЦУКР) – это условное (неформальное) название, что означает процесс легализации пребывания в Польше после получения статуса временной защиты. Фактически CUKR не является отдельным официальным документом как карта побыту, но в разговорной практике под этим термином обычно подразумевают:
- переход от PESEL UKR к легальному долгосрочному пребыванию,
- подачу на karta pobytu (карта побыту),
- или упрощенные процедуры легализации для граждан Украины.
Простыми словами: CUKR – это условный путь к легальному проживанию в Польше на более долгий срок.
Когда можно подавать документы для получения карты ЦУКР в 2026 году?
В 2026 году подача на так называемую "CUKR-процедуру" зависит от правового статуса украинца в Польше. Вы можете получить карту CUKR, если:
- вы являетесь гражданином Украины или его супругом/супругой,
- вы легально находитесь в Польше и имеете статус UKR непрерывно не менее 365 дней,
- по состоянию на 4 июня 2025 года вы имели активный статус UKR, а также имеете его в день подачи заявления.
Подача заявления осуществляется исключительно в электронной форме через портал MOS. Никаких визитов в госучреждения или отправки бумаг по почте.
Как получить карту CUKR
Какие документы нужны?
Чтобы начать процесс легализации, проверьте свои данные в реестре или в ужонде, чтобы иметь уверенность, что статус UKR является активным и все данные верны. На момент подачи в системе уже должны быть такие данные:
- имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство;
- серия, номер и дата действия действующего проездного документа (загранпаспорта). Если вы уже сменили паспорт, надо сходить в ужонд и подать новые данные;
- отпечатки пальцев или информация о невозможности их предоставить;
- образец собственноручной подписи (для лиц от 12 лет).
Для того, чтобы подать заявление, вам нужно:
- создать новый аккаунт в системе MOS, даже если вы имели старый;
- через login.gov.pl вы входите и заполняете форму заявления на карту побыту;
- подписать электронное заявление через доверенный профиль;
- добавить фото и подтверждение оплаты.
После отправки заявления вы можете сохранить его в форматах PDF и XML и получить официальное подтверждение подачи (UPO).
Могут ли дети, студенты и пенсионеры получить карту CUKR?
Да, процесс легализации в Польше доступен различным категориям украинцев, но условия могут отличаться.
Студенты могут подаваться, если учатся в польском учебном заведении, имеют подтверждение зачисления (zaświadczenie z uczelni) и место жительства в Польше.
Пенсионеры могут податься, если имеют стабильный источник дохода (пенсия), медицинское страхование и подтверждают место жительства.
Дети не подают самостоятельно, но могут получить статус через родителей. Требуется:
- документы родителей или опекунов,
- свидетельство о рождении,
- подтверждение легального пребывания семьи.
В общем статус ребенка зависит от статуса родителей.
В чем разница между картой ЦУКР и картой побыту и что лучше?
Многие украинцы в Польше действительно путают эти понятия, потому что в быту часто используют термин CUKR, хотя официально в польской системе такого документа как отдельного типа карты нет. Поэтому возникает много недоразумений относительно прав, статуса и возможностей. Разберем проще.
CUKR (условная процедура / статус)
CUKR в разговорном значении чаще всего описывает переходный этап легализации, который связан с пребыванием украинцев под временной защитой. Основные особенности:
- это условное обозначение статуса или процесса,
- оно базируется на временной защите, в частности статусе PESEL UKR,
- имеет ограниченный характер и не гарантирует долгосрочного пребывания,
- дает меньше стабильности по сравнению с классическими видами на жительство.
Фактически CUKR можно представить как "мост" между временным пребыванием и более стабильной легализацией.
Karta pobytu (карта побыту)
Карта побыту – это уже полноценный и официальный документ, который подтверждает право иностранца жить в Польше в течение определенного периода. Ее ключевые преимущества:
- это официальная карта проживания, выдана воеводой,
- она обеспечивает стабильный легальный статус,
- позволяет работать без дополнительных разрешений на работу,
- дает возможность легально арендовать жилье, оформлять кредиты и услуги,
- в перспективе может открывать путь к долгосрочному или постоянному проживанию в ЕС.
В отличие от временных решений, karta pobytu – это уже серьезный шаг к полной интеграции в польское общество. Следовательно, карта побыту является более стабильным, выгодным и долгосрочным вариантом, чем любой условный CUKR-статус.
Ранее мы писали, что еще с 27 апреля 2026 года начал работать электронный портал MOS, через который осуществляется подача заявлений на различные виды видов видов на жительство. В то же время подача заявлений на карту CUKR стартовала чуть позже, с 4 мая 2026 года.