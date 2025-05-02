Популярный регион Испании отложил увеличение туристического налога: когда все же начнет действовать

Каталония, которая является самым популярным туристическим регионом Испании, объявила об отсрочке предложенного повышения туристического налога, направленного на решение проблемы чрезмерного туризма. Налог должен был вырасти с нынешней ставки 6 евро до 15 евро в день.

Введение повышенного налога, изначально запланированное на май 2025 года, было отложено как минимум до октября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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В Каталонии отложили повышение туристического налога

Правительство решило отказаться от своих планов ввести повышение налогов путем принятия соответствующего декрета. Вместо этого чиновники подали предложение на рассмотрение областного парламента – шаг, направлен на смягчение потенциальных юридических проблем.

Предложенный налог был введен с целью решения местной проблемы – жилищного кризиса.

По меньшей мере четверть доходов, полученных от туристического налога, направят на устранение недостатка жилья и резкого роста арендной платы, что является основной проблемой для местных жителей,

– пообещало правительство.

Действующий налоговый диапазон сейчас применяется к гостям отелей и пассажирам круизных лайнеров в зависимости от того, насколько роскошным является их размещение.

Есть и критика

Ассоциация туристических апартаментов Барселоны Apartur выступила против предложенного повышения, утверждая, что любой рост стоимости путешествия должен происходить постепенно. Ассоциация утверждает, что это сделает отдых дороже для путешественников.



Отельеры против увеличения налога для туристов / Фото Unsplash

Последние статистические данные показывают, что за первые два месяца 2025 года туристические прибытия в Каталонию выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако, эти темпы роста отстают от темпов Мадрида, где количество туристов за тот же период увеличилось на 13%. Стоит отметить, что Мадрид не взимает туристический налог.

Эти цифры свидетельствуют о том, что усилия Каталонии по управлению чрезмерным туризмом, включая ограничения на выдачу новых гостиничных лицензий в центральной части Барселоны, могут иметь положительное влияние.

В противоположность этому, стоимость гостиничных номеров в Барселоне за последний год выросла на 10%, что значительно опережает средний показатель по Испании, который составляет 3%.

К слову, ранее в Испании усложнили сдачу частных квартир туристам.