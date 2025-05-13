Уже в 2026-м: популярная туристическая страна наконец присоединится к Шенгену

Островное государство Кипр планирует присоединиться к Шенгенской зоне в 2026 году. Правительство объявило о намерении завершить всю необходимую техническую подготовку до конца 2025 года.

В заявлении, как передает 24 Канал со ссылкой на Cyprus Mail, президент Республики Кипр Никос Христодулидис подчеркнул, что будущее решение будет иметь важное стратегическое значение как для Кипра, так и для Европейского Союза.

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Кипр хочет присоединиться к Шенгену

Во время недавней встречи с президентом Кипра президент Европарламента Роберта Метсола подтвердила приверженность ЕС к Кипру. Она заявила, что Европарламент и в дальнейшем будет оставаться солидарным с народом и оказывать активную поддержку его инициативам.

Справка. Шенгенская зона – это территория, характеризующаяся отсутствием внутренних границ, и обеспечивающая неограниченное передвижение людей между странами-участницами. Путешественники могут пересекать границы между ними без необходимости прохождения паспортного контроля.

По состоянию на 2025 год Шенгенская зона состоит из 29 полноправных стран-членов. Среди них 22 являются членами Европейского Союза, а еще четыре страны – Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн – участвуют в Шенгенском соглашении, хотя и не являются членами ЕС. Последними к Шенгену присоединились Румыния и Болгария.

Как Кипр может вступить в Шенген, если разделен

В то же время Кипр продолжает бороться со значительными препятствиями, которые мешают его полному присоединению к Шенгенской зоне, несмотря на то, что он является членом ЕС с 2004 года. Эти проблемы имеют преимущественно политический и территориальный, а не технический характер.

Островное государство фактически разделено на две части: международно признанную Республику Кипр на юге и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра на севере. Эти территории разделяет буферная зона, контролируемая ООН.

Для участия в Шенгенской зоне страны должны установить единый и контролируемый пограничный режим – требование, которое Кипр пока не может выполнить на всей своей территории. Кроме того, наличие неофициальных или недостаточно контролируемых пунктов пропуска вдоль так называемой "зеленой границы" создает риски нелегального въезда в ЕС.