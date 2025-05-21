Люди бежали, а пыль обездвижила окрестности: в Китае обвалилась одна из самых знаковых башен

Барабанная башня Феньян на востоке Китая подверглась значительному обвалу вскоре после масштабной реставрации. Крыша исторического архитектурного памятника, которому 650 лет, обвалилась.

В результате драматического поворота событий посетители были вынуждены бежали, когда сотни плиток черепицы отвалились и упали на землю более чем на два этажа. Потрясающие кадры инцидента появились в сети, рассказывает 24 Канал со ссылкой на @blinkrtv.

Читайте также В Греции объявили чрезвычайное положение: что на этот раз "задело" страну

В Китае частично обвалилась крыша Барабанной башни

Барабанная башня Фэньян, построена в 1375 году, является одной из крупнейших барабанных башен в Китае, которая исторически служила для оповещения о начале церемоний и времени суток. Сегодня она остается важной туристической достопримечательностью в провинции Аньхой, расположенной примерно в 200 милях от Пекина, столицы Китая.

Но в понедельник развернулся драматический инцидент: сотни черепиц оторвались от крыши здания, упали на землю и подняли значительное облако серо-коричневой пыли.

Падение плитки продолжалось минуту или две,

– рассказал один из очевидцев.

Другой свидетель сообщил, что слышал отчетливый звук каскада плиток, падавших из магазина, расположенного у входа в Барабанную башню.

Как это было: смотрите видео

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.

Отмечается, что 2024 году историческое здание подверглось значительной реконструкции, расходы на которую составили 470 000 долларов.

Тем временем на Канарах люди протестуют против чрезмерного туризма.