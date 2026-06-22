Во Франции хотят ввести "климатические отпуска" из-за жары: они будут длиться почти неделю

21 июня французские "Зеленые" подали петицию с требованием ввести специальные отпуска в связи с экстремальной жарой. Такие "климатические" отпуска будут длиться пять дней и призваны защитить здоровье людей.

Партия "зелёных" во Франции предлагает ввести новый вид отпуска, связанный с экстремальными погодными явлениями. Сейчас его будут предоставлять из-за аномальной жары, но в предложении речь идет не только о ней, а о любой чрезвычайно неблагоприятной погоде, пишет Le Figaro.

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Почему во Франции хотят ввести климатические отпуска?

"Зелёные" во Франции предлагают ввести климатический отпуск продолжительностью до 5 дней, чтобы работники могли легче пережить наводнения, пожары, жару или закрытие школ из-за погодных условий и при этом не потерять доход.

Никто не должен рисковать своим здоровьем или здоровьем близких ради того, чтобы выйти на работу,

– написали в петиции.

В качестве примера приводят модель, которая уже два года успешно функционирует в Испании – там можно получить 4-дневный оплачиваемый отпуск, чтобы не приходилось передвигаться в экстремальных погодных условиях и рисковать здоровьем.

А во Франции сейчас из-за "теплового купола" над Западной Европой стоит невероятная жара, и она только усилится в ближайшие дни и, по прогнозам, местами достигнет 45 градусов по Цельсию.

Как во Франции реагируют на аномальную жару?

В воскресенье в 35 из 96 департаментов страны объявили красный, самый высокий уровень опасности. А в понедельник – вторник температура должна подняться еще выше. И из-за этого во Франции временно объявили "сухой закон" – запретили продавать алкоголь на массовых мероприятиях.

Это должно снизить нагрузку на экстренные и медицинские службы, а также на больницы. Кроме того, из-за жары пришлось отменить часть поездов.