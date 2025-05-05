"Никогда не пейте это в самолете": бортпроводники шокировали признанием о любимых напитках пассажиров

Бортпроводники рассказали, что не стоит пить на борту самолета. Однако самое тревожное то, что это самые популярные напитки среди пассажиров.

Бывшая бортпроводница Кэт Камалани посоветовала никогда не пить жидкости, которые не хранились в бутылке или банке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Unilad.

Смотрите также Биг-мак за 1000 гривен, а банан – 300: туристы шокировали ценами в популярном аэропорту

Не пейте эти 2 напитка в самолете

Стюардесса предостерегла никогда не пить кофе и чай, которые готовятся из воды внутренних резервуаров самолета.

Она заявила, что их крайне редко чистят полноценно, если чистят вообще. По ее словам, делают это только в случае неисправностей, поэтому такие резервуары могут быть настоящим рассадником бактерий.

Женщина призналась, что большинство членов экипажа сами отказываются от кофе и чая во время полета. Также она рассказала, что кофемашины размещают прямо возле туалетов.

Ее слова о воде в резервуарах подтвердила и бывшая бортпроводница Алекс Куигли.

Я никогда не видела, чтобы резервуары мылись между рейсами. Более того, нам даже не разрешали сливать остатки кофе в специальные стоки – только в унитаз,

– сказала она.

Особенно Кэт не рекомендует просить воду пассажирам с детьми, которым часто нужен кипяток для детской смеси.

Она посоветовала использовать воду из бутылки, и просить подогреть ее отдельно в чашке. Такой способ более безопасен и снижает риск попадания вредных бактерий в организм малыша.