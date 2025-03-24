Ночная тишина в Польше: когда можно шуметь, чтобы не "влететь" на деньги

В Польше, как и во многих европейских странах, существуют правила, регулирующие допустимые уровни шума, чтобы защитить права жителей на спокойную жизнь. Эти нормы играют решающую роль в поддержании гармонии в жилых районах и повышении общего комфорта для всех жителей.

Что такое "cisza nocna", с какого и до скольки часов можно шуметь в Польше, рассказывает 24 Канал. Лучше учитывать эти правила, ведь за нарушение предусмотрены штрафы, и даже арест.

Актуально Были споры: переводят ли часы в Польше

Когда можно шуметь в Польше

"Cisza nocna", или ночная тишина – это часы с 22:00 вечера до 6:00 утра. Правило применяется к различным объектам, включая многоквартирные дома, гостиницы, кемпинги и общественные парки.

В эти часы жильцам и посетителям запрещено создавать чрезмерный шум, который может нарушить покой и отдых других людей. Такие действия, как включение громкой музыки, проведение ремонтных работ или любая другая шумная деятельность, должны быть сведены к минимуму, чтобы обеспечить спокойную среду для всех.

Исключения из правил

Во время торжественных мероприятий и значимых событий, таких как Новый год и местные праздники, могут быть разрешены временные отклонения от этих правил. Однако, стоит заранее уведомить жителей о праздновании, чтобы предотвратить любые потенциальные недоразумения между соседями.

В случае необходимости проведения срочных ремонтных работ в ночное время, например, вследствие аварии, жильцам рекомендуется заранее уведомить об этом соседей или управляющую компанию.

Власти предупреждают, что нарушение ночной тишины может привести к конфликтам и потенциальным юридическим последствиям. Нарушителям грозит штраф от 20 до 5 000 злотых, а в определенных ситуациях может быть наложен арест.

К слову, ранее 24 Канал рассказывал когда действуют тихие часы в Германии.