Вот когда будут праздновать Пасху в Польше: не в ту же дату, что в Украине
- В 2026 году Пасху в Польше будут праздновать 5 апреля, а в Украине - 12 апреля.
- Греко-католическая община украинцев в Польше будет праздновать Пасху вместе с католиками.
Пасха –это один из самых больших христианских праздников, и его дата каждый год меняется. А для украинцев, переехавших в Польшу, все может стать даже более запутанным – ведь там этот день отмечают в совсем другую дату. –
в 2026 году католики и православные снова будут праздновать Пасху в разные дни – в Польше этот праздник состоится 5 апреля, а вот в Украине его будут отмечать аж 12 числа, пишет BBC.
Почему в Украине и Польше празднуют Пасху в разные дни?
в 2025 году Пасху все христиане отмечали одновременно – 20 апреля, даже несмотря на разные календари. И звучали мысли о том, что это была хорошая возможность для Вселенского патриархата и Рима договориться о дальнейшем совместном праздновании. Впрочем, оказалось, что разногласия между православной и греко-католической и католической церковью слишком велики.
И в этом году многие путаются относительно того, или Пасха празднуется "по-новому", или "по-старому". В Польше, как в католической стране, празднование приходится на 5 апреля. А вот в Украине реформа календаря на дату празднования Пасхи не отразилась.
В то же время в этом году многочисленная греко-католическая община украинцев в Польше, насчитывающая более сотни храмов, впервые будет праздновать Пасху не по старой православной традиции, а вместе с католиками.
Как в Польше празднуют Пасху?
В Польше подготовка к Пасхе начинается еще задолго до праздника, пишет Univer.pl. И первый важный день – это Пепельная среда, то есть первый день великого поста, что начинается за 40 дней до воскресения Христа.
Также среди важных дней Жирный четверг и Пальмовое воскресенье. Корзину с продуктами в Польше, кстати, святят не в воскресенье утром, а в субботу – и для этого украшают ее салфетками и веточками ивы. Продуктов в корзине должно быть обязательно больше, чем 7.
