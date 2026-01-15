В Испании магазины уходят в отпуск: когда и почему это происходит

Украинка, живущая в Испании, поделилась, что первое, с чем ассоциируется страна для нее – это сиеста. И многие люди здесь любят отдых, поэтому даже целые магазины могут закрываться на отпуск.

Во время сиесты в Испании все закрывается на несколько часов. Но некоторые магазины идут даже дальше и берут полноценные отпуска в один месяц года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Когда испанские магазины уходят в отпуск?

Украинка поделилась, что в августе испанские сиесты выходят на совершенно новый уровень: многие кафе и магазины закрываются совсем на целый месяц, чтобы работники могли отправиться в отпуск.

Можно увидеть вот такую табличку с надписью "закрыто на отпуск", потому что жизнь коротка, а работа – нет,

– поделилась украинка.

Впрочем, это не значит, что в августе весь город стоит пустым. Совсем наоборот – Ирина, живущая в Малаге, поделилась, что именно в этот месяц проводится ферия – то есть празднование.

Ежегодно в этой стране происходит более 2500 ферий и фиест в любое время года – одни имеют религиозное происхождение, другие имеют отношение и мемориальных традиций, а другие являются просто частью культуры.

История же Малажской Ферии берет начало еще 500 лет назад с момента чествования христианского возрождения и происходит со времени, когда католические монахи Фернандо и Изабель, завоевав город, вошли в него 19 августа 1487, присоединив его к Короне Кастилии.

Во время этого празднования традиционно запускают фейерверки, ярко освещают весь город, проводят выставки, конкурсы и парады.

