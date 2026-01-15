В Іспанії магазини йдуть у відпустку: коли і чому це відбувається

Українка, що живе в Іспанії, поділилася, що перше, з чим асоціюється країна для неї – це сієста. І багато людей тут полюбляють відпочинок, тож навіть цілі магазини можуть закриватися на відпустку.

Під час сієсти в Іспанії усе закривається на кілька годин. Та деякі магазини йдуть навіть далі та беруть повноцінні відпустки в один місяць року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Коли іспанські магазини йдуть у відпустку?

Українка поділилася, що в серпні іспанські сієсти виходять на зовсім новий рівень: чимало кафе та магазинів зачиняються зовсім на цілий місяць, аби працівники могли відправитися у відпустку.

Можна побачити ось таку табличку з надписом "закрито на відпустку", бо життя коротке, а робота – ні,

– поділилася українка.

Втім, це не значить, що у серпні усе місто стоїть порожнім. Зовсім навпаки – Ірина, що живе у Малазі, поділилася, що саме у цей місяць проводиться ферія – тобто святкування.

Щорічно у цій країні відбувається понад 2500 ферій та фієст у будь-який час року – одні мають релігійне походження, інші мають стосунок та меморіальних традицій, а інші є просто частиною культури.

Історія ж Малазької Ферії бере початок ще 500 років тому з моменту вшанування християнського відродження та походить з часу, коли католицькі монахи Фернандо та Ізабель, завоювавши місто, увійшли до нього 19 серпня 1487 року, приєднавши його до Корони Кастилії.

Під час цього святкування традиційно запускають феєрверки, яскраво освітлюють усе місто, проводять виставки, конкурси та паради.

